Російська політика "розділяй і володарюй": чи вдається Кремлю маніпулювати ЄС, — політолог

Росія перед початком повномасштабного вторгнення в Україну, вважає політолог Володимир Горбач, сподівалася розколоти Євросоюз, використовуючи як інструмент енергоносії.

Зовнішньополітична стратегія Російської Федерації щодо Євросоюзу впродовж останніх десятиліть базувалася на принципі "Divide Et Impera" (розділяй і володарюй), і в Кремлі завжди робили акцент на двосторонніх відносинах з національними урядами окремих європейських країн. Про це 5 листопада розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії політолог Володимир Горбач, відповідаючи на запитання Фокусу про спроби Москви маніпулювати ЄС.

На думку співрозмовника видання, відносини з керівними органами Євросоюзу для Росії ніколи не були пріоритетними. Тому якщо Москві потрібно було розв'язати якесь питання, вона одразу напряму зверталася до влади тієї чи іншої європейської держави.

"Якщо росіяни хотіли вирішити якісь питання, вони спочатку зверталися до національного уряду. І коли розуміли, що національний уряд не може щось зробити, або посилається на Брюссель, де розташовані керівні органи ЄС, тоді там пробували щось організовувати", — сказав Горбач.

Політолог пояснює таку стратегію Москви тим, що Росія у відносинах з окремими країнами могла вести діалог з позиції сили, тоді як із цілим Європейським союзом це неможливо, оскільки ЄС більший за чисельністю населення і сильніший у плані економічного, наукового і технологічного потенціалу.

Горбач зазначив, що через це Москва перед початком повномасштабного вторгнення в Україну сподівалася розколоти європейську спільноту, використовуючи, наприклад, енергоносії як інструмент. Однак розколоти ЄС з українського питання Росії не вдалося.

"Величезний сюрприз і розчарування для Кремля — цю війну прочитали в Європейському союзі, як зовнішню загрозу самому ЄС і кожній країні, особливо тим, які є сусідами Росії. Ці країни серйозно вплинули на лідерів Євросоюзу — Німеччину, Францію і Велику Британію, яка вже не є членом ЄС", — додав Горбач.

Політолог підкреслив, що Росія прорахувалася щодо реакції Євросоюзу на вторгнення в Україну, оскільки можна бачити консолідацію європейського континенту в плані протистояння російській агресії, хоч би яким парадоксальним для Кремля це було.

Володимир Горбач про маніпулятивну зовнішню політику РФ (дивитися з 16:46)

Нагадаємо, представник України в ООН Сергій Кислиця 3 листопада повідомив, що Росія підтримала резолюцію ООН щодо боротьби з неонацизмом, яку подала в ООН 18 років тому. За його словами ця резолюція є "маніпуляцією авторства нащадків Сталіна".