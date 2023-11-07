Корупція та вплив олігархів: які умови Україна не виконала для переговорів про вступ до ЄС

В рамках посилення боротьби з корупцією в Україні, Єврокомісія очікує призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директора Національного антикорупційного бюро.

Україна виконала чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Про це йдеться у внутрішньому документі Єврокомісії, що опинився у розпорядженні "Радіо Свободи".

Вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу завершеними вважає виконання таких критеріїв:

впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії;

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору;

реформа медіагалузі – приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.

За інформацією журналістів, Єврокомісія надала рекомендації щодо подальшого виконання трьох інших критеріїв.

Єврокомісія рекомендує посилити Україні боротьбу з корупцією

Як зазначають у виданні, в рамках посилення боротьби з корупцією в Україні, Єврокомісія очікувала, зокрема, призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директора Національного антикорупційного бюро.

"Україна все ж повинна прийняти закон про збільшення штатного розкладу НАБУ та вилучити із закону про запобігання корупції норми, які обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу", — йдеться у документі Єврокомісії.

Закон про лобіювання та реформи щодо нацменшин: деталі

Окрім того, Брюсель очікує від Києва обмеження надмірного впливу олігархів.

"Україні все ж варто схвалити закон про лобіювання відповідно до європейських стандартів", — наголошують у звіті.

Також у внутрішньому документі нагадують, що Україна не виконала рекомендації Венеційської комісії у частині реформи законодавства щодо нацменшин.

В Єврокомісії зазначають, що необхідно впровадити решту зауважень, згаданих "у висновку від червня 2023 року та її подальшому висновку від жовтня 2023 року, зокрема шляхом внесення змін до законів про державну мову, ЗМІ та освіту".

Нагадаємо, раніше редактор "Радіо Свободи" Рікард Джозвяк у соціальній мережі X повідомив, що Європейська комісія, ймовірно, готова підтримати рішення про початок переговорів щодо вступу України до Європейського союзу.