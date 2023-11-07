Ідеї про можливе звільнення генерала Залужного час від часу з'являються на Банковій, — експерт

Залужному сьогодні більше вірять, ніж церкві. Якщо ми почнемо звільняти тих, кого Україна вважає найкращими, то це буде найбільша помилка і в очах суспільства.

Після статті у виданні Time про настрої Володимира Зеленського та тези про звільнення топгенерала за провал контрнаступу, у суспільстві знову заговорили про можливе гучне політичне рішення — відставку главкома Валерія Залужного. Проте така дія навряд можлива. Про це в коментарі Фокусу для матеріалу "Зеленський або Залужний. Чи може бойовий генерал перемогти на виборах в Україні" говорить політолог Микола Давидюк.

"Якщо Зеленський зважиться на цей крок, це делегітимізує його як президента, — говорить він. — Залужний сьогодні найбільш рейтинговий військовий з найбільшим рейтингом довіри до нього, як до військового та людини. Залужному сьогодні більше вірять, ніж церкві. Якщо ми почнемо звільняти тих, кого Україна вважає найкращими, то це буде найбільша помилка і в очах суспільства, і в очах міжнародних партнерів".

Але при цьому експерт не виключає, що ідеї про можливе звільнення час від часу з'являються на Банковій.

"Про що думає президент, та що йому приносять його радники — написав Саймон Шустер. Є проблеми. Президента оточує велика кількість людей, які йому приносять неякісні рішення. Чи можуть йому "носити" звільнення Залужного? Теоретично — так. Але ми цього напевно знати не можемо, ми не працюємо в Офісі президента, — пояснює він. — Але ті, хто їх несуть — найбільші зрадники. Якщо, приміром, у вас є ядерна зброя, а вам кажуть продати її, то це не ваші друзі. У нас є супер зброя — генерал, якого з руками і ногами заберуть в НАТО. Йому дадуть високу посаду, а ми залишимося не з чим".

Раніше Фокус писав, що Залужний назвав п'ять "ключів" до перемоги України.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Зеленський або Залужний. Чи може бойовий генерал перемогти на виборах в Україні".