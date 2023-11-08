"Ми нічого не знаємо": США спростували чутки про обговорення з Україною мирних переговорів із РФ

У Держдепі наголосили, що Росія зараз не проявляє готовності до старту мирного переговорного процесу.

Заступник спікера Державного департаменту США Ведант Патель спростував інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про те, що Сполучені Штати Америки та Євросоюз таємно обговорюють з Україною мирні переговори з Росією, переконуючи її піти на поступки агресору. Про це представник Держдепу заявив під час щоденного брифінгу у вівторок, 7 листопада.

"Як ми вже неодноразово говорили, нічого не повинно відбуватися щодо України без України. Ми не знаємо ні про які обговорення з Україною переговорів поза структурою "формули миру", щодо якої, як ви вже бачили, відбулася низка зустрічей", — заявив Патель.

Представник Держдепартаменту додав, що нині Росія теж не виявляє інтересу до мирних переговорів.

Патель також підкреслив, що США "залишаються відданими" підтримці України у війні з Росією.

Що відомо про "таємні переговори" США та ЄС з Україною

Приводом для коментаря Пателя стала стаття на сайті NBC News, опублікована в суботу, 4 листопада. У статті повідомлялося, що офіційні представники США та ЄС таємно обговорюють із київським урядом можливість мирних переговорів із Росією.

За інформацією телеканалу, отриманою з анонімних джерел в американському уряді, зокрема обговорюється, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти мирної угоди.

Одне з таких обговорень за зачиненими дверима, за словами джерел, відбулося в жовтні під час зустрічі у форматі Рамштайн у Брюсселі.

У понеділок, 6 листопада, у Європейському Союзі також спростували інформацію про таємні обговорення можливості перемовин із Росією.

"Якби це була правда, я б про це знав", — заявив журналістам високопоставлений європейський дипломат у Брюсселі на умовах анонімності.

Нагадаємо, у США відреагували на слова Зеленського про вибори під час війни. Офіційний представник Держдепартаменту США Ведант Патель підкреслив, що рішення не проводити вибори в Україні "узгоджується з їхньою Конституцією".

Раніше Фокус писав, що відповіли в МЗС про "пошук компромісу" з ворогом. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував чутки про "таємні переговори" з Росією.