Вадим Гутцайт подав заяву на звільнення з посади міністра молоді та спорту, — нардеп (фото)

Інформацію про відставку міністра Вадима Гутцайта також підтвердив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він також опублікував заяву міністра про відставку та зазначив, що її розглянуть найближчим часом

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт подав до Ради заяву на звільнення. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Гутцайт написав заяву про відставку", — йдеться у повідомленні.

Гончаренко опублікував заяву на звільнення міністра Вадима Гутцайта Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Інформацію про відставку міністра Вадима Гутцайта також підтвердив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він також опублікував заяву міністра про відставку та зазначив, що її розглянуть найближчим часом.

Відставка міністра Вадима Гутцайта – що відомо

Вперше про кадрові зміни в уряді повідомив 7 листопада очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, однак він не назвав ім’я міністра. Втім депутат Ярослав Железняк зазначив, що йдеться про міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

Ймовірним кандидатом на посаду міністра, за інформацією ЗМІ, може стати український колишній футболіст та тренер Андрій Шевченко.

Окрім того, ще одним кандидатом може стати діючий начальник управління спорту Львівської міськради Антон Нікулін. Таку версію висловив Олег Щербаков, головний редактор сайту Tribuna.com.

Допис у Telegram-каналі Олега Щербакова Фото: Скриншот

Варто зазначити, що раніше, а саме 3 серпня, у комітеті молоді та спорту ВР вже розглядали постанову щодо звільнення міністра Вадима Гутцайта. Однак за інформацією депутатки від партії "Європейська Солідарність" Ірини Геращенко , комітет виступив проти.

Нагадаємо, у жовтні мережею почала ширитися інформацію про відставку очільника Національного банку України Андрія Пишного. Втім ця інформація не підтвердилася.

Також нещодавно міністр оборони Рустем Умєров прокоментував чутки про відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. За його словами, деякі політики намагаються розколоти українське суспільство.