"Зможемо подолати виклик": уряд готовий до компромісу з Угорщиною щодо мови, — Стефанішина

За словами віцепрем'єр-міністерки Ольги Стефанішиної, наразі триває діалог з країнами-членами ЄС про те, як Україна поліпшуватиме захист представників угорської громади. Вона заявила, що права угорської меншини в Україні забезпечені.

Україна зможе досягти згоди з Угорщиною про рівень виконання вимог ЄС щодо захисту прав національних меншин. Права угорської меншини в Україні забезпечені, але Київ розгляне вимоги угорського уряду. Про це 9 листопада заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час пресконференції у Києві, повідомляє "Європейська правда".

У цьому питанні вона не бачить того рівня проблем, як це може видатися за діями та заявами угорського уряду.

"Ми розділяємо питання прав угорської меншини в Україні та вимоги угорського уряду, який це питання ставить. Бо права угорської меншини в Україні забезпечені", — заявила вона.

Політик визнає, що Угорщина зберігає право довільно блокувати процес вступу України до Європейського Союзу, але вона "не вважає, що угорську проблему треба розглядати як головну у процесі розширення ЄС".

"Я впевнена, що ми зможемо подолати і цей виклик. Я впевнена, що ми знайдемо політичне порозуміння", — заявила вона.

На запитання про те, чи є в України "червоні лінії" у законодавчих змінах, Стефанішина відповіла: "Ці зміни точно не будуть стосуватися знання української мови".

За словами віцепрем’єрки, наразі триває діалог з країнами-членами ЄС про те, як Україна поліпшуватиме захист представників угорської громади. Зокрема, у вересні українська делегація передала Угорщині детальну дорожню карту, яка включала як практичні кроки, як-от щодо забезпечення угорськомовних дітей підручниками, так і плани щодо зміни законодавства.

Також Ольга Стефанішина повідомила, що на основі рекомендацій Європейської комісії Україна готуватиме Національну програму підготовки до вступу в Європейський Союз.

Раніше, 5 листопада, політолог розповів, як Україна може вплинути на "режим Орбана". За словами Володимира Горбача, будь-які рішення Євросоюзу, зокрема виділення фінансової допомоги Україні, ухвалюють консенсусом. Без згоди Угорщини це неможливо.