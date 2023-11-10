Росію вперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН: Зеленський відреагував

За словами українського президента, рішення держав-членів ООН свідчить про те, що організація почала "очищатися від шкідливого впливу Росії".

Російську Федерацію вперше в історії не було обрано членами Організації Об'єднаних Націй (ООН) до складу Міжнародного суду ООН. Про це написав суддя Європейського суду з прав людини Микола Гнатовський на своїй сторінці у Facebook 9 листопада.

Як зазначає Гнатовський, від регіону Східної Європи суддею Міжнародного Суду ООН було обрано ексглаву МЗС Румунії Богдана Ауреску, а отже, у "Мировому Суді" в Гаазі вперше не буде російського судді.

"Це другий випадок в історії, коли постійний член Ради Безпеки не буде представлений у Міжнародному Суді ООН", — констатував Гнатовський.

РФ не обрали до складу Міжнародного суду ООН: реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у соціальній мережі X прокоментував рішення членів ООН не надавати Росії права вершити правосуддя від їхнього імені в Міжнародному суді. За його словами, ООН почала "очищатися від шкідливого впливу Росії".

Український лідер також привітав представників Австралії, Мексики, Румунії, Південної Африки та США з отриманням голосів.

"Світ бачить, хто руйнує міжнародне право, а не захищає його", — написав Зеленський.

Нагадаємо, 20 вересня понад десяток європейських держав, а також Австралія і Канада підтримали оскарження Україною справи за звинуваченням Росії у зловживанні Конвенцією про геноцид, щоб створити передумови для вторгнення на територію України.

Заступник генерального прокурора України, головний військовий прокурор Віктор Чумак 27 вересня також заявив, що на російських пропагандистів чекає лава підсудних МКС у Гаазі. Крім того, в ООН уже розпочали розслідування проти російських пропагандистів через підбурювання до геноциду українців.