"Формальні підписання з Путіним": дипломат назвав види переговорів із РФ під час війни

За словами колишнього посла України в США Валерія Чалия, мирна угода з Кремлем означатиме, що про справедливе покарання для злочинців і про репарації можна забути. Це негативний сценарій для Києва.

Наразі мирні переговори з Російською Федерацією не ведуться і позиція української влади полягає в тому, що це фактично неможливо, поки окупанти не виведуть свої війська з країни. Водночас загалом можливі три види діалогу з противником на різних етапах війни, про що розповів Надзвичайний і Повноважний посол України в США (2015–2019), дипломат Валерій Чалий в ефірі "Еспресо.TV" 9 листопада.

За його словами, перший вид переговорів стосується обміну полоненими, але останнім часом вони стали рідше відбуватися через складний діалог із російською стороною.

Другий вид переговорів стосується результатів війни. Коли обидві сторони можуть почати домовлятися про припинення бойових дій, однак дипломат сподівається, що в результаті Київ не піде на такий крок, адже це матиме глобальні наслідки.

"Якщо тільки вони будуть, то забудьте про репарації, відшкодування від Росії, забудьте про Гаагу, принаймні до того моменту, поки самі росіяни не здадуть своїх. Цей сценарій дуже поганий для України — прямі переговори з Росією", — заявив Валерій Чалий.

Окремо дипломат зазначив, що ЗСУ наступного року можуть досягти значних успіхів на полі бою, а в іншому разі затягування війни може повернути країну в часи АТО — фактичне "заморожування".

Поки режим у Росії не зміниться, вони продовжать атакувати мирні міста. Відповідно, війна не закінчиться до кардинальної зміни ситуації. Тільки після цього може початися третій вид переговорів.

"Обов'язково про російські виплати, капітуляцію, а це буде або під час розвалу РФ, що не знаю, чи станеться в наступні періоди, хоча кажуть, що це можливо; або під час зміни влади, коли буде новий режим. Не дай Бог нам піти на ці всі формальні підписання з Путіним наступного року. Тому, я думаю, що наша влада це абсолютно розуміє", — підсумував Валерій Чалий.

Нагадаємо, 9 листопада в Литві заявили, що Україна може почати переговори з РФ. За словами глави МЗС Литви, Київ має сам вирішити, коли і за яких умов треба починати переговори з Москвою. Перемога РФ поставить під питання безпеку країн Балтії.