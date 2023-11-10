Відпочив у трьох країнах ЄС: ДБР завершило розслідування відносно Дубінського

За даними слідства, нардеп підробив документи, за якими виїхав за кордон на відпочинок. Повідомляється, що він встиг двічі побувати в Італії, Хорватії та Іспанії.

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування відносно народного депутата, якого підозрюють у підробці документів для виїзду за кордон. Про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

У Бюро не вказують ім’я підозрюваного, втім у ЗМІ зазначають, що ймовірно йдеться про Олександра Дубінського.

Правоохоронці вказують, що депутату оголосили підозру у службовому підробленні 8 серпня. За інформацією слідства, чолові виїхав за кордон нібито для супроводження батька на лікування. Саме таку підставу він вказав у зверненні щодо дозволу на виїзд за кордон. Однак правоохоронці вказують, що нардеп поїхав на відпочинок.

Встановлено, що депутат та батько виїхали за кордон окремо один від одного та повернулися в Україну у різні періоди, зокрема батько швидше.

Також під час розслідування було виявлено, що Дубінський двічі побував в Італії, Хорватії та Іспанії. Так, в Іспанії підозрюваний зупинявся у Барселоні та передмісті.

У ДБР зазначають, справу направлять до суду після того, як народний депутат ознайомиться із матеріалами провадження

Відпочинок Дубінського за кордоном – що відомо

Наприкінці липня у соцмережах почали поширювати інформацію про відпочинок нардепа Дубінського разом зі своєю дівчиною у Барселоні. Тоді ж блогер Антон Швець написав, що виїхати за кордон депутату допомогли у МОЗ.

Нардеп підтвердив, що перебував за кордоном, однак за його словами, він супроводжував за кордон свого батька, який потребує лікування. Правоохоронці вирішили перевірити законність виїзду за кордон депутата, та вже 3 серпня провели у Дубінського обшуки.

10 серпня у Печерському районному суді Києва нардепу було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на два місяці. Його зобов’язали здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

У чому ще підозрюється депутат

Народний депутат Олександр Дубінський також є фігурантом ще однієї справи. Власне, його підозрюють у допомозі переправлення ухилянтів через кордон. Слідство зазначало, що він допоміг виїхати до ЄС брату своєї цивільної дружини.

Для своєї схеми він використовував громадську організацію, через яку вносив ухилянтів у систему "Шлях" під виглядом волонтерів. Серед доказів у справі фігурує аудіозапис, яку опублікували у ДБР. Повідомляється, що на ній депутат розповідає знайомому, як оформити через ГО виїзд за кордон.

6 листопада депутати обрали запобіжний захід у справі у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вже 8 листопада йому вручили протокол про корупцію.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що у Верховній Раді не хочуть надавати інформацію про відрядження нардепів за кордон, які були здійснені цього року. Причину відмови мотивують тим, що такий документ не створюється.

Також раніше у Державній прикордонній службі України розповідали, чи можуть чиновники виїжджати з України.