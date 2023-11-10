Байден невдовзі зустрінеться з Сі Цзіньпіном: про що говоритимуть два лідери

В адміністрації Байдена заявили, що лідери обговорять питання двосторонніх відносин США та Китаю, незмінну важливість підтримки відкритих ліній зв’язку, а також ряд регіональних і глобальні питань.

Президент США Джо Байден вперше за рік проведе особисту зустріч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомили у Білому домі.

Адміністрація Байдена зазначає, що зустріч відбудеться 15 листопада у Сан-Франциско.

Окрім того, у офіційному повідомленні наголошують, що лідери обговорять питання двосторонніх відносин США та Китаю, незмінну важливість підтримки відкритих ліній зв’язку, а також ряд регіональних і глобальні питань.

"Спираючись на свою останню зустріч у листопаді 2022 року на Балі в Індонезії, лідери також обговорять, як Сполучені Штати та КНР можуть продовжувати відповідально керувати конкуренцією та співпрацювати там, де наші інтереси збігаються, зокрема щодо транснаціональних викликів, які впливають на міжнародну спільноту", — йдеться у повідомленні.

Китай і США проведуть переговори: що відомо

Нагадаємо, 2 листопада видання Wall Street Journal повідомило, що Китай і Сполучені Штати Америки обговорять контроль над ядерною зброєю. Востаннє такий діалог був за часів правління президента Барака Обами.

Також в іноземному медіа зазначили, що адміністрація президента США Джо Байдена готується провести дискусію з Китаєм щодо питання контролю над ядерною зброєю, оскільки Сполучені Штати прагнуть запобігти дестабілізуючим тристороннім перегонам озброєнь із Пекіном і Москвою, які дестабілізують ситуацію.

Раніше директор Інституту світової політики Євген Магда в інтерв’ю Фокусу розповів, що, ймовірно, лідери країн будуть говорити про світову матрицю міжнародних відносин. За словами політолога, США і Китай сьогодні представляють два табори в багатополярному світі.

Нагадаємо, 23 жовтня в ГУР розповіли, чи застосує Путін ядерну зброю. У розвідці переконані, що світ не буде лише спостерігати за тим, що Росія намагається перетворити ядерну зброю на реальну загрозу.