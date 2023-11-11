"Готові до компромісів": Данілов відповів на заяву Орбана про членство України в ЄС

На думку секретаря РНБО, якщо Київ у стислі терміни виконає вимоги ЄС, то європейська спільнота не буде проти вступу до союзу України.

Україна може піти на деякі компроміси, щоб стати членом Європейського Союзу. Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов "Українському Радіо" 10 листопада.

Олексій Данілов прокоментував намір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана блокувати переговори про вступ України до Євросоюзу доти, доки не буде враховано вимоги Будапешта щодо мови та освіти.

Секретар РНБО вважає, що якщо Україні вдасться швидко виконати вимоги Євросоюзу, то європейська спільнота не виступатиме проти її членства. Він зазначив, що одним з основних завдань зараз є подолання корупції.

"Що стосується заяви Орбана, то ви чули заяву нашого віцепрем'єр-міністра Стефанішиної. Ми готові йти на певні компроміси в цьому питанні для того, щоб досягти великої мети і бути членами ЄС", — сказав Данілов.

На думку посадовця, відповідні закони буде обов'язково ухвалено, щоб Будапешт більше не міг спекулювати на згаданих темах.

Вступ України до ЄС: що говорять в Угорщині

Нагадаємо, 10 листопада прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із заявою про те, що Європейський Союз не повинен починати переговори про членство з Україною. За його словами, це "чітка позиція" Будапешта.

Раніше, 9 листопада, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна не виконала умов для членства в ЄС. За його словами, вступ України до союзу в період воєнних дій може призвести до війни в "спільноті".

Своєю чергою віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина 9 листопада заявила, що Україна зможе досягти згоди з Угорщиною щодо рівня виконання вимог ЄС щодо захисту прав національних меншин.