Переговори про членство України в ЄС триватимуть кілька років, — політолог (відео)

За словами політолога Володимира Фесенка, ще два роки тому взагалі не йшлося про те, щоб Україна отримала статус кандидата в члени ЄС. Зараз ми вже виходимо на фінішну пряму.

Київ виконав понад 90% рекомендацій, висунутих Єврокомісією, але на Україну чекає ще довгий шлях до Євросоюзу і обговорення дуже непростих компромісів. Про це заявив політолог Володимир Фесенко 11 листопада в ефірі телеканалу FREEДОМ.

На його думку, після визначення дати початку переговорів про членство вони триватимуть кілька років. Україні треба буде шукати компроміси на європейських ринках. Зокрема, зернова криза це показала.

"Ці переговори триватимуть кілька років, з досвіду багатьох інших країн Європейського Союзу, зокрема Польщі та країн Балтії. І нам ще належить, скажімо так, знайти дуже непрості компроміси. Наприклад, про квоти для України на єдиних європейських ринках. І переговори там будуть дуже непростими", — заявив Фесенко.

Політолог підкреслив, що у країн-членів ЄС та України є досвід спільного пошуку компромісів. Також він звернув увагу на те, який великий шлях євроінтеграції вже подолано.

"Ще два роки тому взагалі не йшлося про те, щоб ми отримали статус кандидата в члени ЄС. Навіть на саміті Україна — ЄС європейські політики відмовлялися записати формулу про європейські перспективи України. Навіть у таких словах відмовляли. А зараз — величезний прогрес. Ми вже виходимо на фінішну пряму, на найвідповідальнішу, найзначимішу її частину", — вважає Володимир Фесенко.

Він зазначив, що в умовах війни, на відміну від інших країн, які претендують на переговори з ЄС, Україна дуже якісно виконує свої зобов'язання і вже виконала "левову" частку роботи.

Нагадаємо, 11 листопада Фокус писав про те, чи змогла Україна виконати всі вимоги Заходу на шляху до ЄС. Щоб переговори про вступ України до Євросоюзу стартували, Київ мав виконати сім рекомендацій Єврокомісії. Влада впевнена, що вдалося реалізувати практично всі вимоги.