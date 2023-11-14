Україна виконала половину рекомендацій для старту переговорів про вступ до ЄС, — Малюська

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, після ухвалення цих законів, залишиться виконати рекомендації щодо законодавства про олігархів і нацменшини.

Кабінет міністрів України погодив два законопроекти, розроблені Міністерством юстиції, ухвалення яких є умовою Єврокомісії для старту переговорів про вступ України до ЄС. Про це у вівторок, 14 листопада, повідомив глава Мін'юсту Денис Малюська.

Перший приводить окремі положення закону "Про запобігання корупції" у відповідність до висновків Єврокомісії. Він знімає обмеження повноважень НАЗК, які зменшують ефективність механізму декларування активів чиновників.

Зокрема, пропонується дозволити повторну перевірку активів, а також перевірку майна, придбаного чиновниками до призначення на державну службу.

Другий законопроєкт розрахований на посилення інституційної спроможності та операційної незалежності НАБУ. У ньому передбачається поетапне збільшення штату співробітників Агентства на 300 осіб протягом трьох років. Загальну чисельність буде збільшено до 1000 співробітників, а кількість керівних посад зросте до 750.

Тепер уряд має подати законопроєкти до Верховної Ради, а народні депутати ухвалити їх.

"Ухвалення цих двох законопроєктів означатиме виконання одразу двох із чотирьох ключових рекомендацій, які надала нам Єврокомісія у своєму звіті щодо розширення. Будемо просити народних депутатів і профільний комітет розглянути ці ініціативи в пріоритетному порядку", — написав міністр юстиції.

Денис Малюська зазначив, що до числа урядових "super-duper топ-пріоритетів" до кінця року також занесено:

посилення можливостей та автономності САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури);

криміналізація контрабанди;

удосконалення процесу призначення суддів.

"Усі надії на Верховну Раду України, яка демонструє надзвичайну ефективність і, переконаний, продемонструє її ще щонайменше п'ять разів до кінця року", — додав міністр.

Умови Єврокомісії для старту переговорів про вступ

Єврокомісія надала Україні рекомендації щодо зміни законодавства, що є умовою для початку переговорів про вступ до ЄС. Зокрема, рекомендовано посилити боротьбу з корупцією, обмежити вплив олігархів і посилити захист прав національних меншин.

Для посилення боротьби з корупцією мають бути ухвалені закони, проєкти яких анонсував сьогодні, 14 листопада, міністр юстиції Денис Малюська. Крім того, мають бути призначені нові керівники антикорупційних відомств — САП і НАБУ.

Крім того, Брюссель очікує від Києва ухвалення закону про лобіювання, який обмежить владу олігархів і відповідатиме європейським стандартам.

Четвертою умовою стала реформа законодавства про національні меншини, яке має відповідати рекомендаціям Венеціанської комісії. Серед необхідних реформ — внесення змін до законів про державну мову, ЗМІ та освіту.

Нагадаємо, у вересні Рада виконала одну з вимог для членства в ЄС і ухвалила закон про нацменшини. Ухвалені зміни закону враховують рекомендації Венеціанської комісії щодо використання мов національних меншин. Російська не підпадає під дію закону як державна мова країни-агресора.

Раніше Ольга Стефанишина попередила, що прогрес України на шляху до ЄС у Єврокомісії оцінили "стримано" і закликала притримати емоції — реформи ще попереду.