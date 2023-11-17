"У СРСР було краще": Орбан поскаржився на становище угорської мови на Закарпатті

На думку глави уряду, в Україні триває "християнсько-цивільна війна", і при цьому Київ нібито обмежує права етнічних угорців навіть під час конфлікту.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, вкотре висловив незадоволення становищем закарпатських угорців в Україні та заявив, що ситуація з угорською мовою та освітою на території регіону була в кращому становищі за часів Радянського Союзу. Про це глава угорського уряду заявив у п'ятницю, 17 листопада, на останньому засіданні Постійної конференції угорців, повідомляє видання RTL.

Орбан зазначив, що до початку пандемії світ мав тривожний вигляд, стаючи дедалі небезпечнішим. Нещодавні події підтвердили цю тенденцію, виявивши дві серйозні гарячі точки, сказав він.

Посилаючись на звіт ООН, Орбан зазначив, що чверть населення Землі проживає в районах, де тривають збройні конфлікти.

Обговорюючи становище угорців за кордоном і ставлячись до виборів у Словаччині, він зазначив, що "поки є етнічна основа, є і сенс у політиці, заснованій на ній". На його думку, угорська громада Закарпаття перебуває в найгіршому становищі, оскільки Угорщина наразі не має що запропонувати Україні, оскільки політичне керівництво країни "йде шляхом, який веде в нікуди і який Будапешт не може підтримати".

Важливо Угорщина вимагає перегляду політики щодо вступу України до ЄС

Орбан зазначив, що допомогти країні, яка веде війну, вкрай складно без чіткої міжнародно визнаної мети. Він висловив сумніви щодо того, за що саме бореться Київ. Нещодавно на засіданні Євросоюзу він запропонував розробити альтернативний план для України, оскільки це могло б бути кращим варіантом, ніж продовжувати "безнадійну ситуацію", де тисячі людей гинуть у "християнсько-цивільній війні".

Прем'єр-міністр запевнив, що Угорщина надаватиме сильну підтримку угорцям на Закарпатті, оскільки, на його думку, Україна продовжує гнобити їх навіть в умовах війни.

"Я не перебільшую, коли кажу, що за Радянського Союзу ситуація з угорською мовою та освітою була кращою, ніж зараз в українській державі", — сказав глава уряду Угорщини.

Нагадаємо, 14 травня, прем'єр-міністр Угорщини назвав Україну неіснуючою країною. За словами Віктора Орбана, війна завершиться, щойно Європа і США припинять витрачати на утримання України десятки мільярдів доларів.

Крім того, 10 листопада Орбан висловився щодо війни РФ проти України. На його думку, мирна угода могла бути укладена ще навесні 2022 року. Але цього не сталося через нібито тиск США на українських чиновників.