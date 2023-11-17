"Занадто високі очікування": ЄС може перенести початок переговорів про вступ України, — ЗМІ

За словами анонімного чиновника, на якого посилаються британські журналісти, в ЄС дійшли до консенсусу, що необхідно й надалі допомагати це робити, однак поки що не знають, як забезпечити обіцяне фінансування.

Рішення Європейського союзу про початок переговорів про вступ України до ЄС наступного місяця перебуває під загрозою, а надання Києву додаткової допомоги в розмірі 50 млрд євро викликає неоднозначні реакції в блоці. Про це заявив у п'ятницю, 17 листопада, високопоставлений чиновник, повідомляє британське агентство Reuters.

На думку неназваного джерела видання, критичні висловлювання відображають втому, що спостерігається в Україні, яка з лютого 2022 року намагається протистояти російському вторгненню, і наростаюче занепокоєння серед західних прихильників Києва в міру тривалості війни.

За словами чиновника, після обіцянок про постійну підтримку України з боку ЄС, останні обговорення в блоці щодо подальшої допомоги Києву стали свого роду "реальним тестом".

"Лідери... зрозуміли, що це досить затратно", — заявив чиновник, який бере участь у підготовці саміту національних лідерів 27 країн-членів ЄС, запланованого на 14-15 грудня в Брюсселі. "Як ми будемо це фінансувати?"

Ініціатива Європейської комісії переглянути бюджет із виділенням Україні додаткових 50 млрд євро до 2027 року дістала критику з різних боків, зазначив чиновник.

За його словами, нещодавнє рішення конституційного суду Німеччини про бюджет сильно скоротило маневрові можливості найбільшого донора ЄС.

"Ми не можемо допустити банкрутства України, це не варіант. Але це непросто", — додав чиновник, висловлюючись анонімно щодо переговорів між лідерами ЄС, які проходять за закритими дверима.

Також він висловив сумніви щодо початку офіційних переговорів про членство України в ЄС, стверджуючи, що надії на ухвалення рішення на майбутньому саміті під загрозою. Серед причин він зазначив протидію Угорщини, яка може перешкодити досягненню одностайності, необхідної для цього кроку. Чиновник також заявив, що деякі лідери ЄС пропонують повернутися до обговорення цієї теми в березні 2024 року, після обіцяної оцінки виконання Україною умов, що залишилися, з боку Європейської комісії.

Поки Угорщина відкрито підтримує розробку нової стратегії ЄС щодо війни між Росією та Україною, інші країни-члени блоку дедалі частіше висловлюють сумніви щодо подальшого розвитку подій після провалу надій на успішну протидію України.

"Можливо, у нас були занадто високі очікування", — зазначив чиновник. "Чи будемо ми продовжувати надавати Україні фінансову та військову підтримку? Чи маємо ми ресурси для цього? Ми впевнені, що США наслідуватимуть наш приклад у найближчі роки?"

"Справа не в тому, що люди закликали до миру. Окремі члени Ради дуже чітко заявили, що в якийсь момент нам потрібно покласти цьому край. Консенсус полягає в тому, щоб продовжувати надавати підтримку Україні, але деякі з цих питань ще попереду", — резюмував чиновник.

Нагадаємо, 14 листопада стало відомо, що Кабінет міністрів України погодив два законопроєкти, розроблені Міністерством юстиції, ухвалення яких є умовою Єврокомісії для старту переговорів щодо вступу України до ЄС.

Раніше, 8 листопада, повідомлялося, що Єврокомісія офіційно рекомендує розпочати переговори щодо вступу України до Європейського Союзу.