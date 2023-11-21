Нардепа Лабазюка викрили на хабарництві: йому повідомили про підозру (фото, відео)

За інформацією слідства, депутата затримали при передачі "відсотка" у розмірі 150 тис. доларів за наданий підряд з відбудови зруйнованого моста.

В Україні викрили на хабарництві ще одного депутата. Він намагався дати хабар високопосадовцю Мінвідновлення та голові Держагентства відновлення. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

У повідомленнях не вказується прізвище народного депутата, однак у ГО "Центр протидії корупції" заявили, що йдеться про нардепа Сергія Лабазюка.

За інформацією слідства, чоловіка хотів отримати для свого підконтрольного підприємства замовлень на відбудову інфраструктурних об’єктів на 1 млрд гривень. Для цього він у серпні звернувся до очільника Міністерства відновлення та пообіцяв віддавати з кожного підряду 3-5% від вартості.

Фото: НАБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ

Так нардеп отримав 50 млн гривень, за які його компанія мала відбудувати один зі зруйнованих мостів. "Відсоток" з цієї суми у розмірі 150 тис. доларів він викривачу-голові Держагентства відновлення.

Як повідомляють у НАБУ, кошти народний депутат передавав на автомобільній стоянці одного з київських супермаркетів. Зокрема, гроші він сховав у китайській шкатулці.

За інформацією САП, нардепу Лабазюку та його спільнику, а саме директору компанії, оголосили про підозру у наданні неправомірної вигоди. Наразі триває досудове розслідування та встановлюються усі причетні до злочину особи.

Що відомо про Сергія Лабазюка

Сергій Лабазюк обирався до Верховної ради України три рази: 2012, 2014 та 2019 роках. За інформацією сайту Chesno, кожен раз він обирався до парламенту як безпартійний самовисуванець за 188 округом (Хмельниччина). Депутат є членом групи "За майбутнє" та членом Комітету з питань аграрної та земельної політики.

Раніше нардеп став учасником журналістського розслідування щодо тендерних махінацій та за інформацією ЗМІ його підозрювали у прихованій приватизації державного майна.

Окрім того, наприкінці 2016 року ЗМІ писали, що у підконтрольній депутату компанії проводили обшуки працівники української служби безпеки. Під час обшуків депутат побив одного із працівників СБУ. Внаслідок побиття його доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою.

Обшуки та затримання депутатів

Зазначимо, 21 листопада народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що Національне антикорупційне бюро України проводило обшуки у депутата Верховної ради України Сергія Лабазюка.

Також Олексій Гончаренко повідомляв, що обшуки проводять у депутата від партії "Слуга народу" Володимира Козака. Зокрема, він є членом Комітету Верховної ради України з питань транспорту та інфраструктури.

Додамо, що працівники НАБУ також викрили депутата Андрія Одарченка. За інформацією слідства, він також намагався дати хабар голові Державного агенства відновлення. За виділення коштів на ремонт підконтрольного йому об’єкта депутат пропонував дати 50 тис. доларів у криптовалюті.

Фото: НАБУ Фото: НАБУ

Нагадаємо, нещодавно НАБУ повідомило про підозру керівництву Держспецзв’язку. Йшлося про заволодіння державними коштами у сумі 62 млн грн.

20 листопада у Держспецзв’язку заявили, що варто утриматися від звинувачень щодо посадовців до рішення суду.