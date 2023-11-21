Зеленський у День Гідності та Свободи заявив про остаточний вибір українців (відео)

На зустрічі з президенткою Молдови керівник держави обговорив безпекові питання, розширення українського експорту на території сусідньої країни, транскордонну співпрацю та спільні енергетичні виклики.

Українці остаточно визначилися з майбутнім і прагнуть прискорити процес євроінтеграції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

Керівник держави провів зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду. Він назвав проведення заходу символічним, оскільки 21 листопада — 10 років після того, як українці остаточно визначилися зі своїм майбутнім.

На зустрічі обговорили безпекові питання, розширення українського експорту на території Молдови та транскордонну співпрацю, спільні енергетичні виклики, які постають перед нашими країнами. Питання європейської інтеграції також було основним.

"Дякую за підтримку!" — йдеться в дописі.

У Києві в десяту річницю Революції Гідності прибула президентка Молдови Мая Санду й президент Європейської ради Шарль Мішель. За його словами, це саме той символізм, який потрібен зараз. Бо успіх України на європейському шляху — це успіх і для наших сусідів.

"Віримо, що і Євросоюз буде готовий пройти свою частину шляху назустріч", — наголосив керівник держави.

День Гідності та Свободи в Україні

Щороку 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. У цей день згадують події Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).

Президент України Петро Порошенко в листопаді 2014 року підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада святкується День Гідності та Свободи. У ньому йдеться про те, що дату встановлено з метою затвердження в Україні ідеалів свободи й демократії. Цей день вважається пам'ятною датою, яка вшановує патріотизм, сміливість і мужність українців, що відстоювали цінності свободи, вибору народу й демократії щодо європейського розвитку держави. Дата є символом творення новітньої історії держави та пам'ятною для багатьох українських громадян.

Нагадаємо, 21 листопада Зеленський заявив, що без допомоги Заходу Україна програє у війні. За його словами, після окупації України війська РФ вирушать воювати з НАТО.