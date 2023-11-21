"Стоятимемо з Україною": Дуда у 10-у річницю Революції Гідності зробив заяву (відео)
Для Польщі, як заявив Анджей Дуда, фундаментальне значення мають незалежна та вільна Україна та добрі партнерські відносини між двома країнами.
Президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв, що його народ і надалі підтримуватиме Україну у боротьбі з російською агресією. У соцмережі X опубліковане відповідне відеозвернення.
Він звернувся з нагоди річниці Революції Гідності. Керівник польської держави звернув увагу на те, що Європейська комісія рекомендувала розпочати перемовини щодо вступу України до європейської спільноти.
"Це великий успіх, з яким я вас вітаю, але це також великий виклик", — сказав Дуда.
Керівник Польщі зазначив, що його країна "непохитно стоятиме з Україною пліч-о-пліч". З його слів ніхто так добре, як поляки, не розуміє, яку велику ціну треба заплатити за свободу і незалежність.
Політик запевнив у тому, що Польща допомагатиме й надалі на шляху нашої держави до Євросоюзу і НАТО. З його слів, для Польщі фундаментальне значення мають незалежна та вільна Україна та добрі партнерські відносини.
"Хочемо бачити вас у нашій європейській родині якнайшвидше", — продовжив політик.
День Гідності та Свободи в Україні
День Гідності та Свободи в Україні щороку відзначають 21 листопада. У цей день українці згадують події, які відбулися під час Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).
У листопаді 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким у нашій державі 21 листопада вказано, як дату святкування Дня Гідності та Свободи. У ньому йдеться про те, що з метою твердження в Україні ідеалів свободи і демократії встановлено відповідну дату. Цей день вважається пам'ятною датою, яка вшановує патріотизм та сміливість українців, що відстоювали цінності свободи.
Нагадаємо, 21 листопада президент Володимир Зеленський у День Гідності та Свободи заявив про остаточний вибір українців.