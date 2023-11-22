Модернізація та навички пілотування: експерт пояснив труднощі з російським літаком-розвідником М-55

Пілоти, які літатимуть на М-55, повинні мати спеціальну підготовку — як для польотів в космос.

Росія планує використовувати радянський літак М-55 для ведення розвідки над територією України. Про це нещодавно заявила британська розвідка. У коментарі Фокусу експерт Михайло Жирохов пояснив, які труднощі виникатимуть у росіян, йдеться в матеріалі "Космонавти-розвідники. Навіщо Росії літак-розвідник М-55, і що з ним не так".

По-перше, він говорить, що літак потрібно модернізувати. А це складно.

"Навряд його зв’язали в одну мережу з іншими літаками, аби це був повітряний командний пункт. І навряд його взагалі модернізували, аби використовувати як самостійну одиницю. На ньому пізньорадянська авіоніка, яка за сучасними мірками, застаріла. Це все одно, що порівнювати сучасні мобільні телефони зі зразками двадцятирічної давнини. Тож і якість отриманої інформації буде недолугою", — говорить він.

Звісно, росіяни могли встановити на літак якість примітивні китайські прилади. Але тоді йдеться про внесення змін в конструкцію літака — зміну параметрів, характеристик, що здійснити не так просто. Потрібно проводити нові випробування, аби вводити машину в експлуатацію. На це треба витратити мінімум пів року, а то й більше.

По-друге, пілоти, які літатимуть, повинні мати спеціальну підготовку — як для польотів в космос.

У радянські часи така була. Але наразі наміть наймолодшим з тоді підготовлених пілотів вже багато років — навряд вони можуть літати. Можливо, нинішні пілоти могли проходити певні експрес-курси. Фахівець зазначає, у таких польотах нічого складного немає — не треба використовувати зброю, просто вийти на курс, намотувати кола. Основне — це фізичне здоров'я. Бо такі польоти вважаються на межі людських можливостей. Аби підійматися на такі висоти, треба мати відповідне здоров'я, підготовку, надягати спеціальний костюм.

Нагадаємо, раніше у відкритому доступі з’явилось фото літака радянських часів М-55 на аеродромі "Раменское" під Москвою. А у розвідці Британії повідомили про застосування ЗС РФ літака А-50 для С-400.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Космонавти-розвідники. Навіщо Росії літак-розвідник М-55, і що з ним не так".