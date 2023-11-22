"Наша країна не готова": Зеленський відповів, як можна вже зараз зупинити війну з Росією

Президент переконаний, що Україна опинился в центрі ризику початку Третьої світової війни. З його слів, на РФ можуть вплинути лише дві країни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий обговорити з екслідером США Дональдом Трампом кроки для досягнення миру в Україні. Про це відомо з його інтерв’ю FOX News, опублікованого 22 листопада.

Зеленський запропонував Трампу поділитись "конкретним мирним планом", якщо він такий має.

"Так, ми можемо зупинити цю війну, якщо віддамо Росії Донбас і Крим. На мою думку, наша країна не готова до такого. Це не мирний план", — підкреслив український лідер.

З його слів, Україна перебуває в центрі глобального ризику, що почнеться Третя світова війна.

"Я дійсно думаю, що Росія буде тиснути, доки США та Китай дуже-дуже серйозно не скажуть їм виходити з території", — сказав Зеленський.

Він підтвердив, що Україні потрібно більше позитивних результатів на полі бою. Водночас президент нагадав, що війна — це не фільм.

Інтерв'ю з Володимиром Зеленським (про мир в Україні — з 4:03)

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп заявляв, що дозволив би РФ окупувати частину України, якби це дозволило уникнути повномасштабної війни. Він зазначав, що йдеться про "певні райони, які є російськомовними".

20 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що без допомоги Заходу Україна не зможе перемогти у війні. Він підтвердив, що бойові дії в Ізраїлі відвернули увагу від вторгнення Росії.