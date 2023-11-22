"Узятий під варту в залі суду": нардепу Одарченку обрали запобіжний захід (відео)

Народного депутата підозрюють у спробі дати хабар голові Держагентства з відновлення Мустафі Найєму на суму 50 тисяч доларів. Кошти нардеп планував передати в криптовалюті.

У середу, 22 листопада, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід народному депутату, викритому в наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене виконувачем обов'язків генпрокурора, і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 2 місяців.

Рішення суду також передбачає можливість внесення застави в розмірі 15 мільйонів гривень, а також покладання процесуальних обов'язків у разі її внесення.

"На виконання рішення суду підозрюваного взято під варту в залі суду", — заявили в САП.

У публікації не згадується ім'я підозрюваного, однак за даними порталу OBOZREVATEL, ідеться про Андрія Одарченка.

Справа Одарченка: що відомо

Нагадаємо, 22 листопада чинному нардепу від партії "Слуга народу", члену комітету з антикорупційної політики Андрію Одарченку з Харкова вручили підозру за спробу дати хабар у біткоїнах голові Держагентства відновлення.

За даними слідства, нардеп пропонував голові Мустафі Найєму неправомірну вигоду в криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тисяч доларів. Таким чином він намагався вплинути на виділення з фонду ліквідації наслідків агресії РФ грошей на ремонт будівель університету, де він працює ректором.

Судячи із записів розмов, прослуханих під час засідання ВАКС, народний обранець планував втекти в перші дні вторгнення РФ. Крім того, у серпні 2023 року він заявляв, що РФ окупує Харків, і виступав за переговори з РФ.