Кому ракети, кому снаряди: яка зброя потрібна армії Ізраїлю, що її доводиться ділити з Україною

Початок війни в Секторі Гази змістив акцент військової допомоги для України на користь Ізраїлю. Саме такі закиди останнім часом зʼявляються у ЗМІ та соціальних мережах. Попри те, що США заявляють, що підтримка непохитна, її кількість зменшується. Фокус розбирався, які потреби в Армії оборони Ізраїлю та чи є вона конкурентом для української армії.

7 жовтня 2023 року бойовики ісламського руху ХАМАС після тривалої ракетної атаки вторглися на територію Ізраїлю із Сектору Гази. Вже наступного дня військово-політичний кабінет Ізраїлю оголосив про стан війни. Це рішення було ухвалено вперше з 1973 року, з часів закінчення війни Судного дня. Того самого дня премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що країна "вступає у довгу і важку війну" проти бойовиків ХАМАСу. Бойові дії на території Сектору Гази тривають і досі.

З початком війни президент США Джо Байден наказав надати "додаткову підтримку" Ізраїлю на його запит щодо передавання різних видів озброєнь. Своєю чергою, думки в Сенаті розділилися, наприклад, сенатор Джош Хоулі закликав переспрямувати всі кошти, що планувалися на підтримку України, саме в Ізраїль.

Згодом в американських ЗМІ почали зʼявлятися матеріали, що західні міністерства оборони стурбовані тим, що через початок Ізраїлем війни зброї для підтримки двох країн може не вистачити. Попри те, що радник президента США з питань безпеки Джейк Салліван офіційно запевнив, що країна має ресурси, інструменти та потенціал, щоб ефективно підтримувати Україну та державу Ізраїль, все ж в ЗМІ та соціальних мережах почалися спекуляції на цю тему. Насамперед через те, що Конгрес США не зміг ухвалити бюджет з наданням фінансування для допомоги двом країнам. Спочатку її вирішили розділити окремо, а потім взагалі відмовилися підтримувати. Нова спроба ухвалити бюджет очікується ближче до 25 грудня.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що країна "вступає у довгу і важку війну" проти бойовиків ХАМАСу Фото: Скриншот

На підтвердження слів, що США не збираються відмовлятися від підтримки України, 11 жовтня було оголошено про виділення чергового пакета військової допомоги на 200 млн доларів. Тоді ж до Ізраїлю прибув військовий літак Пентагона разом з допомогою для армії Ізраїлю.

Заяви про те, що вся військова допомога від США та Європи наразі буде спрямована Ізраїлю, виглядають щонайменше спекулятивно та нелогічно. Країна має розвинутий військово-промисловий комплекс, що здатен виробляти високотехнологічне озброєння та забезпечувати ним свою армію. Ізраїль є мілітаризованою державою, що постійно готується до війни за оборону та захист своєї території. Країна має бронетанкову техніку власного виробництва, особисту систему ППО та високоточні боєприпаси. З огляду на загальнодоступну інформацію, наразі армія Ізраїлю віддає перевагу повітряним атакам пунктів ХАМАС на території Сектору Гази. Говорити про позиційну війну з багатокілометровою лінією фронту не доводиться. Та й, якщо говорити про порівняння ймовірної лінії зіткнення, то територія всього Сектору Гази становить лише 365 кв км, активна лінія фронту в Україні — понад 1500 км.

Якого озброєння потребує армія Ізраїлю

На думку експерта з міжнародної політики аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ілії Куси, може йтися про те, що в США можуть змінитися пріоритети, тому конкуренція з Ізраїлем розглядається саме з урахуванням уваги до себе.

"В США є політики, які вважають, що насамперед потрібно допомагати Ізраїлю, а Україна вже — за залишковим принципом. На практичному рівні у нас різні потреби та різні суми на допомогу. Законопроєкт Конгресу США щодо фінансування говорить про різні суми. Скорочення надання допомоги досі не було, тому складно та рано про щось говорити, ще ніхто не отримав", — говорить Фокусу Куса.

Ракети Hellfire на авіаційному підвісі вертольота Apache

Військовий оглядач з Ізраїлю Сергій Ауслендер припускає, що заяви про конкуренцію між його країною та Україною за військову підтримку Заходу є маніпуляцією. За його словами, чітко прослідковується інформаційне вкидання через фейкові сайти, так чи інакше повʼязані з Росією.

"Ми отримуємо різну номенклатуру озброєння, тому не є прямими конкурентами. Почнемо з того, що армія Ізраїлю отримує озброєння від США та Німеччини, більше ніхто його не постачає, навіть навпаки, купує у нас. Яке озброєння потрібне Ізраїлю? Це — авіаційні боєприпаси високої точності, ракети Hellfire для вертольотів, набої для 30-мм гармат вертольотів Apache. Українська армія не має на озброєнні такої і стільки авіаційної техніки, щоб була потреба в цих снарядах. Армія України не має таких вертольотів, а підготовка на винищувачі F-16, що здатен нести високоточні боєприпаси, ще не закінчилася. Ще США передали Ізраїлю дві батареї "Залізного купола", що купили раніше. На мою думку, цей комплекс ППО малоефективний для бойових дій в Україні", — пояснює Фокусу Ауслендер.

Гордість ізраїльського ВПК — танк Merkava. Виробник називає його найзахищенішим танком у світі Фото: Армія оборони Ізраїлю

Водночас він погоджується, що армія Ізраїлю потребує 155-мм артилерійських снарядів, які також потрібні Силам оборони України. За інформацією оглядача, зроблено запит на 60 тис. снарядів із запасів на складах Пентагона в країні. Для порівняння, за оцінками Генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга, на початок весни 2023 року Україна використовувала від 4 до 7 тис. снарядів щодня. Тобто цієї кількості вистачило б трохи більше ніж тиждень.

До речі, саме з цих складів на території Ізраїлю Україна вже мала отримати 300 тис. артилерійських снарядів. Ці боєприпаси зберігалися на двох складах, які США утворили саме після закінчення війни Судного дня. Надалі вони мали створити стратегічний резерв для американських військових в разі їхньої участі в конфліктах на Близькому Сході.

Світовий дефіцит на 155-мм артилерійські снаряди

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов говорить, що саме ці стратегічні запаси можуть бути причиною розмов про те, що США більше уваги приділяють саме допомозі Ізраїлю.

"Нас запевняють, що ми не є конкурентами з Ізраїлем. Але Пентагон вивіз зі своїх складів в Ізраїлі значну кількість артилерійських боєприпасів 155-мм калібру. Потреби армій України та Ізраїлю непорівнювані, бо суттєво відрізняються за номенклатурою та кількістю. Але варто звернути увагу, що в США та Ізраїлі не виключають ймовірність великої війни на Близькому Сході. Там готуються до найгірших варіантів, саме з цією ціллю створюють стратегічні запаси. Тому їх вирішили або замінити, або не передавати поки", — говорить він Фокусу.

Виробники снарядів калібром 155 мм не встигають покрити попит на свою продукцію Фото: Відкриті джерела

За інформацією агентства Bloomberg, Пентагон непублічно збільшив постачання військової допомоги Ізраїлю на тлі його конфлікту з ХАМАС. Станом на кінець жовтня 2023 року було передано 36 тис. снарядів до 30-мм гармат, 1800 гранатометів M141 для знищення бункерів та 3,5 тис. приладів нічного бачення. Про 155-мм снаряди нічого невідомо.

Водночас 20 листопада Пентагон оголосив про передавання Україні чергового пакету військової допомоги. До нього увійшли: зенітні ракети Stinger, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, комплекс HIMARS, протитанкові системи Javelin і AT-4, набої для стрілецької зброї, допоміжне обладнання. Зазначається, що пакет надано за програмою Presidential Drawdown Authority, тобто, виділення озброєнь із запасів американської армії.

Цьогоріч ЄС не зможе виконати взяті на себе зобовʼязання про передавання 1 млн боєприпасів для України. Про це вже було повідомлено та підтверджено міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в ефірі національного телемарафону. Водночас єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон запевнив, що виробничий потенціал оборонних підприємств у Європейському Союзі сягне мільйона артилерійських снарядів щороку, а до кінця 2024 року ця кількість становитиме навіть 1,3–1,4 млн снарядів.