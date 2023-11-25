Блокада польського кордону: близько 20 українських водіїв хочуть евакуюватися (відео)

Польські перевізники продовжують блокаду фур на кордоні. Близько 20 українських водіїв висловили бажання евакуюватися. Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури обіцяє вирішити питання, щоб водії могли перетнути кордон в обидва напрямки.

Близько 20 українських водіїв, які застрягли на польському кордоні через страйк перевізників, хочуть евакуюватися. Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, повідомляє "РБК-Україна".

"Ми вчора оголосили про можливість того, щоб забрати деяких водіїв в Україну. На сьогодні є близько 20 водіїв, які погодилися і написали, що хочуть поїхати в Україну на певний період часу", — сказав заступник міністра.

Самі водії просять розв'язати питання так, щоб можна вони могли з'їздити в Україну, залишивши автомобіль зареєстрованими в черзі, а потім повернутися назад.

"Якщо можна було б водіїв вносити до реєстру, які зареєстровані в черзі, щоб вони могли виїхати в Україну і повернутися назад", — кажуть водії.

За словами Деркача, водіям, які хочуть евакуюватися, допоможуть перетнути кордон в обидва напрямки.

"Коли ми говоримо про повернення водіїв, ми говоримо і про юридичну складову. Ми вас забираємо, привозимо, це однозначно в юридичній площині того, що ви маєте перетнути кордон в Україну і назад до вантажівки. Це питання ми однозначно юридично повинні вирішувати", — зазначив Деркач.

Наразі питання про юридичну складову вже обговорювалося з Держприкордонслужбою. Для евакуації водіям необхідно заповнити форму за посиланням.

Що відомо про страйк на польському кордоні

Нагадаємо, польські перевізники розпочали страйк 6 листопада. Вони заблокували чотири КПП, через що на кордоні утворилася багатокілометрова черга з вантажівок. 16 листопада до акції приєдналися словацькі перевізники. Вони заявили, що введені після початку повномасштабного вторгнення послаблення для України спричинили нечесну конкуренцію на ринку.

20 листопада за інформацією ЗМІ, до страйку планували приєднатися польські фермери. Йшлося про акцію протесту на пункті пропуску "Медика", у якій хотіли взяти участь 100 осіб.

Спілка автомобільних перевізників Словаччини звернулася до своїх колег з Угорщини з пропозицією спільного блокування кордону.

23 листопада польські страйкарі перекрили рух вантажівок на пункті пропуску "Медика — Шегині". За попередньою інформацією, акція триватиме до 26 листопада.

Від початку страйку на кордоні України та Польщі померли двоє перевізників.

Фокус писав, що у відповідь на протести польських колег українські перевізники влаштували попереджувальну акцію.

Також Фокус повідомляв, що до блокування кордонів можуть бути причетні спецслужби РФ.