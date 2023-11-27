Нардепи вимагають звільнення Безуглої з комітету Ради і фракції після заяв про Залужного

Заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Галина Янченко заявила, що на найближчому фракційному засіданні обговорять одіозні висловлювання нардепки. А тим часом український військовий звернувся до СБУ з проханням дати правову оцінку її діям.

У вівторок, 28 листопада, на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, планують обговорення позбавлення Мар'яни Безуглої, народної депутатки від партії "Слуга народу", посади голови підкомітету з демократичного цивільного контролю. Про це на своїй Facebook-сторінці заявила нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Фріз.

"Після серії дописів у соцмережі Мар'яни Безуглої, які створюють підвалини для руйнування єдності в суспільстві, підривають довіру до військового керівництва держави в умовах воєнного стану, згідно з рішенням нашої фракції, ініціювала розгляд на комітеті питання щодо позбавлення її посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю", — повідомила Фріз.

Вона наголосила, що дискредитація військових з боку політиків під час війни є неприпустимою, і звернулася з пропозицією виключити Безуглу зі складу підкомітету до голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича.

Водночас нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко повідомив на своїй Facebook-сторінці, що направив звернення до голови ВР Руслана Стефанчука з пропозицією негайно відкликати нардепа Безуглу з посади заступника голови комітету з нацбезпеки та оборони.

Майбутнє Мар'яни Безуглої можуть обговорити на найближчому засіданні президентської фракції

Народні депутати від "Слуги народу" висловили невдоволення заявами Мар'яни Безуглої про військове керівництво України. Як розповіла виданню NV Галина Янченко, заступниця голови фракції партії "Слуга народу", усередині фракції планують обговорити заяви Безуглої, і є пропозиція щодо її виключення з фракції. Реакція на заяви буде визначена після внутрішніх зборів фракції.

Діяльність Безуглої може перевірити СБУ

Український військовий Юрій Гудименко опублікував на своїй Facebook-сторінці заяву до Служби безпеки України. Нардеп просить провести правову кваліфікацію дій Безуглої, які можуть нести загрозу національній безпеці держави.

Реакція Безуглої на заяви колег

Сама нардепка коротко прокоментувала невдоволення колег її висловлюваннями і процитувала Ремарка.

"Поки людина не здається, вона сильніша за свою долю", — процитувала класика Безугла на своїй Facebook-сторінці.

Що сказала Безугла

26 листопада нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла розкритикувала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за те, що він не надав план на 2024 рік. За її словами, військове керівництво, яке "не може надати жодного задуму", має піти.

Безугла не вперше розкритикувала Залужного. Раніше вона заявляла, що "генерал жодного разу не був у жодному ТЦК". Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відповів, що вважає публікації депутатки "відвертою дискредитацією".