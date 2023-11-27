"Червоні лінії існують": у ВР зареєстрували постанову щодо звільнення Безуглої з комітету

Парламентар від "Слуги народу" Кривошеєв, який зареєстрував постанову, вважає, що нардепка після звинувачень Залужного не може залишатися на посаді заступника голови оборонного комітету Ради.

У Верховній Раді зареєстрували постанову щодо звільнення народної депутатки Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це повідомив її автор, народний депутат від "Слуги народу" Ігор Кривошеєв у Facebook.

"Червоні лінії існують. Український народ в умовах війни продемонстрував, що може бути солідарний. Пані Безугла не може залишатись на посаді заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Крапка", — сказав Ігор Кривошеєв.

На момент виходу публікації народна депутатка Мар'яна Безугла ніяк не відреагувала на постанову про звільнення.

Чому Мар'яну Безуглу хочуть звільнити

26 листопада заступниця голови комітету з національної безпеки та оборони Мар'яна Безугла опублікувала допис на своїй Facebook-сторінці, у якому розкритикувала дії українського вищого військового командування та заявила про потребу звільнити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного через те, що той "не зміг надати" план війни на 2024 рік.

Пізніше ЗМІ з посиланням на речницю фракції Юлію Палійчук повідомили, що Безугла "сама собі пресслужба та сама відповідає за свої слова".

27 листопада нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Фріз заявила, що 28 листопада планують обговорити звільнення Безуглої з посади голови підкомітету з демократичного цивільного контролю. Відповідну заяву подали на ім'я голови комітету Олександра Звітневича.

Нагадаємо, 27 листопада у ЗМІ з посиланням на двох нардепів зі "Слуги народу" повідомили, що більшість нардепів з фракції не підтримують публікацій Мар'яни Безуглої, де вона запропонувала звільнити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Журналісти зазначили, що політики хочуть звільнити Безуглу, проте не впевнені, що зможуть цього добитися.