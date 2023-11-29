Нардеп Лабазюк вийшов із СІЗО під заставу у понад 40 млн гривень, – журналіст

Політика зобов'язали здати закордонні паспорти, а також не спілкуватися зі свідками у справі.

Народний депутат від політсили "За Майбутнє" Сергій Лабазюк, якого підозрюють у спробі підкупу державних службовців, вже вийшов із СІЗО під заставу у 40,26 млн грн. Подробиці повідомив журналіст Олег Новіков у Telegram-каналі.

Політик вийшов з-під варти у день свого арешту, 28 листопада. У повідомленні Новіков зазначив, що політик зобов'язаний прибувати за першим викликом. Йому заборонено відлучатися з Києва та Хмельницької області (дозволене вільне пересування між регіонами). Він також повинен здати закордонні паспорти, а також не спілкуватися зі свідками у справі тощо.

У коментарі "Бабелю" адвокат Лабазюка Євген Грушовець пояснив, що заставу вносив не сам нардеп. Не розголошують, хто саме це зробив.

Справа Лабазюка

Сергія Лабазюка, народного депутата від "За Майбутнє", Вищий антикорупційний суд 28 листопада відправив у СІЗО. Його звинуватили у спробі підкупу державних службовців. Судова інстанція застосувала до народного депутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці – до 21 січня включно.

У повідомленнях не вказується прізвище народного депутата, однак у ГО "Центр протидії корупції" заявили, що йдеться про нардепа Сергія Лабазюка.

Слідчі вважають, що чоловік прагнув отримати для свого підконтрольного підприємства замовлень на відбудову інфраструктурних об’єктів. Йшлося про 1 млрд гривень. У серпні він звернувся до очільника Міністерства відновлення та пообіцяв віддавати з кожного підряду 3–5% від вартості.

Нагадаємо, НАБУ опублікувало матеріали у справі щодо Юрія Щиголя, керівника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації та його заступника Віктора Жори, яких підозрюють у розкраданні 62 млн гривень.