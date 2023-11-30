"Маски остаточно скинуто": Медведєв висловився про відтермінування виборів в Україні

На думку колишнього російського президента, причиною перенесення виборів нібито є побоювання української влади, що "іноземні спонсори почнуть розкладати яйця в різні кошики".

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв прокоментував рішення Верховної Ради України відкласти парламентські та президентські вибори до закінчення війни. З цього приводу російський чиновник висловився у своєму Telegram-каналі 30 жовтня.

"Ось і все. Маски остаточно скинуто. Рада скасувала вибори президента. Адже поки йде війна до останнього українця, але немає виборів, є Зеленські", — написав Медведєв.

Колишній російський президент стверджує, що в нинішніх умовах вибори стали б для українського президента "безславним кінцем" і проводити їх "надзвичайно небезпечно". За його словами, у разі проведення виборів "іноземні спонсори почнуть розкладати яйця в різні кошики".

"Утім, немає лиха без добра. Адже в сухому залишку ні "президента" у такої "України" не буде, ні "України" у такого "президента", — заявив чиновник.

На момент публікації новини українські офіційні особи ніяк не відреагували на слова Медведєва.

Медведєв відреагував на відтермінування виборів в Україні Фото: Скриншот

Вибори в Україні: що відомо

Нагадаємо, 6 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що наразі вибори не актуальні. За словами глави держави, в Україні мають припинитися "хвилі" з будь-якими речами, які розколюють політично.

У Держдепартаменті США 7 листопада висловили розуміння щодо позиції президента України Володимира Зеленського в питанні проведення виборів. Офіційний представник відомства Ведант Патель підкреслив, що рішення не проводити вибори до кінця війни "узгоджується з їхньою Конституцією".

Пізніше, 30 листопада, голови більшості фракцій Верховної Ради, а також окремі народні депутати, підписали особливий документ за підсумками дев'ятого "Діалогу Жана Моне". В одному з абзаців зазначено, що вибори відбудуться через шість місяців після завершення війни.