Протидіємо спробам ІПСО: пресслужба СБУ прокоментувала інцидент на кордоні

У пресслужбі СБУ пояснили, що відомство протидіє спробам РФ ослабити українську єдність і підтримку західних партнерів.

У СБУ підтвердили, що системно протидіють інформаційно-психологічним операціям (ІПСО), які проводять спецслужби РФ, щоб ослабити Україну. У зв'язку з цим відповідні листи надіслали усім державним органам. Пояснення щодо ІПСО з'явилось незабаром після повідомлення віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнійчука щодо виїзду за кордон п'ятого президента України Петра Порошенка. Позицію СБУ опублікувала пресслужба відомства.

Спершу пресслужба СБУ вказала, що росіяни намагаються розколоти українське суспільство та зменшити підтримку України за кордоном. Завдяки ІПСО ворог має намір "ослабити обороноздатність країни".

У зв'язку з цим написали лист, в якому попередили про можливість спецоперацій РФ. Лист надіслали до різних органів влади, у тому числі — до Верховної Ради України. У документі ішлося про те, що керівники органів влади "на власний розсуд" можуть вирішувати, як враховувати ці попередження.

Зокрема, звернення СБУ можна врахувати "під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій". При цьому в листі згадали, що подібні відрядження мають відбуватись "з урахуванням позиції МЗС України", оскільки саме цей орган влади займається "сферою зовнішніх зносин України".

СБУ про російське ІПСО та МЗС Фото: пресслужба СБУ

Виїзд за кордон — деталі відрядження Порошенка

У поясненні пресслужби СБУ не вказали, у зв'язку з якою саме ситуацією вирішили зробити подібну публікацію. Зокрема, не згадується ні ім'я п'ятого президента України Петра Порошенка, ні ім'я першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка.

Між тим 1 грудня 2023 року Порошенко повідомив, що його затримали на українському кордоні, коли він спробував виїхати для участі у форумі однієї з європейських політичних сил. При цьому вказав, що мав дозвіл на виїзд — відрядження підписав особисто голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За кілька годин віцеспікер Корнієнко пояснив, чому керівника партії "Європейська солідарність" не пропустили через кордон. З його слів, він отримав листа з обмеженим доступом. Прочитавши його, вирішив скасувати відрядження Порошенка. Про те, хто надіслав лист і який він мав зміст, віцеспікер не повідомив.

Нагадуємо, 30 грудня видання The Economist опублікувало статтю, у якій розповіли про зростання шансів на перемогу президента РФ Володимира Путіна. Перед цим, 28 листопада, була ще одна стаття, у якій ішлося про непорозуміння у військово-політичному керівництві України: публікація зачепила нардепку від "слуг народу" Мар'яну Безуглу.