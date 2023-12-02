"І в Будапешт плюнули, і у Вашингтон потрапили": у Порошенка відреагували на звинувачення СБУ

Згідно із заявою "Європейської солідарності", колишній український президент планував відвідати Польщу і США, проте візити були "зірвані".

У "Європейській солідарності" відреагували на заяву Служби безпеки України (СБУ) про те, що експрезидент Петро Порошенко планував зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Відповідний коментар було опубліковано на офіційному порталі партії.

У публікації сказано, що з першого по восьме грудня Порошенко планував відвідати Польщу і США, проте поїздка була "зірвана".

Повідомляють, що з України не випустили не тільки колишнього президента, а й усіх депутатів "Європейської Солідарності", які отримали запрошення на Форум Міжнародного демократичного союзу і планували провести низку зустрічей у США.

"На жаль, Служба безпеки України поширила неправдиве повідомлення, що скасування підписаного Головою ВР Розпорядження про відрядження та заборону виїзду Порошенка 1 грудня було пов'язане із зустріччю з Орбаном", — йдеться в заяві.

На думку авторів публікації, люди, які спровокували цю ситуацію, "підіграють ворогові" і "шкодять європейській інтеграції" України.

"Парадокс офіційних роз'яснень СБУ ще й у тому, що п'ятого Президента України, як не дивно, не випускали до Угорщини, а за фактом не випустили до Вашингтона. Одним безглуздим рішенням вдарили одразу по двох сторонах — і в Будапешт плюнули, і у Вашингтон потрапили", — заявили в "Європейській солідарності".

Порошенка не випустили з України: що відомо

Нагадаємо, 1 грудня колишній президент Петро Порошенко заявив, що його не випустили на кордоні з України. Він назвав те, що відбувається, "антиукраїнською диверсією", а також зазначив, що в нього було підписане головою Верховної Ради відрядження.

Пізніше перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко прокоментував ситуацію з виїздом за кордон Петра Порошенка. Він заявив, що був змушений видати розпорядження про скасування дозволу на виїзд після отримання листа з грифом "Для службового користування".

Зі свого боку СБУ 2 грудня заявила, що Петро Порошенко планував зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. У відомстві стверджують, що цю зустріч Російська Федерація планувала використати у своїх ІПСО.