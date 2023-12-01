"Отримав лист": віцеспікер Корнієнко пояснив, чому Порошенка не випустили за кордон (відео)

Народний обранець від партії "Слуга народу" не оприлюднив текст документа, у якому ішлось про закордонне відрядження керівника партії "Європейська солідарність".

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Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив про отримання листа щодо виїзду за кордон п'ятого президента України Петра Порошенка. Після цього він прийняв рішення скасувати дозвіл, який раніше підписав голова Ради Руслан Стефанчук. Віцеспікер розповів про ситуацію з виїздом Порошенка у ефірі всеукраїнського телемарафону.

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Корнієнко сказав, що керівник парламентської партії "Європейська солідарність" вказав як підставу для виїзду участь у непарламентському заході. Зокрема, мав відвідати форум Міжнародного демократичного союзу. Також мали бути зустрічі "високого рівні".

"За нашими внутрішніми документами, внутрішніми принципами, участь у партійних заходах допускається", — наголосив віцеспікер.

Однак потім сказав, що змушений був видати розпорядження про скасування дозволу на виїзд. Підстава — отримання "листа [з грифом — ред.] "Для службового користування (ДСК)". Ознайомившись з вмістом листа, він скасував рішення, яке раніше прийняв спікер Руслан Стефанчук.

Про зміст листа "ДСК" Корнійчук не розповів. На завершення підтвердив, що Рада продовжує оформлювати відрядження на виїзд представникам парламентських фракцій та груп, у тому числі — для "Європейської солідарності".

На сторінці Facebook спікера Ради Руслана Стефанчука поки що немає реакції на дії Корнієнка, який скасував підписаний ним документ. У останньому дописі ідеться про річницю референдуму, під час якого українці проголосували за незалежність.

Виїзд за кордон — деталі ситуації з Порошенком

Зазначимо, 1 грудня Петро Порошенко повідомив, що йому не вдалось виїхати за кордон у відрядження, хоч він і мав відповідний дозвіл, підписаний Стефанчуком. На кордоні його зупинились працівники ДПСУ і вказали, що цей дозвіл скасовано.

Згодом скриншот документа, на який посилались прикордонники, опублікував народний депутат з партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. У тексті вказано, що його оформили за два дні до інциденту на кордоні — 29 листопада.

Про інциденти з перетином кордону, які час від часу трапляються з Порошенком, ЗМІ писали весною 2023 року. Зокрема, його лише з третьої спроби випустили з України — політик прямував на саміт Європейської народної партії. Аналогічна ситуація сталась до початку вторгнення РФ: у січні 2022 року його не пропустили до Брюсселя.

Нагадуємо, 30 листопада стало відомо про документ, в якому парламентські фракції та групи погодились, що наступні вибори до Ради відбудуться після війни. Між тим один з українських експертів припускав, що ці вибори можуть відбутись у 2024 році, на відміну від виборів президента.