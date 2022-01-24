"Ми за єдність — на словах, а не на ділі": Порошенко обмовився, виступаючи в Раді (відео)
На Погоджувальній раді лідер "Євросолідарності" запевнив, що він і його соратники хочуть заспокоїти людей на тлі можливого вторгнення РФ "рішучими кроками, а не відосиками".
П'ятий президент України, народний депутат і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час Погоджувальної ради Верховної Ради обмовився, розповідаючи про об'єднання суспільства на тлі загрози повномасштабної військової агресії з боку РФ. Політик заявив, що він і його прихильники виступають за єдність "на словах, а не на ділі". Про це свідчить трансляція засідання від 24 січня.
Порошенко заявив, що українська влада і, зокрема, президент України Володимир Зеленський "заблокувала" йому виїзд до Брюсселя, де лідер "Євросолідарності", за його словами, мав провести зустрічі з високопосадовцями країн-партнерів України.
"У мене була запланована низка зустрічей із міністрами закордонних справ наших партнерів… Так він (Зеленський) реалізовує заклик щодо необхідності об'єднання, а не боротьби та політичного переслідування опозиції. Дорогі друзі, я ще раз наголошую, ми за єдність — на словах, а не на ді. Ми за те, щоб заспокоїти людей, але рішучими кроками, а не відосиками", — сказав нардеп.
Нагадаємо, 19 січня Печерський районний суд Києва обрав Порошенку запобіжний захід із провадження про торгівлю вугіллям із "Л/ДНР" у вигляді особистого зобов'язання. Відповідно до цього рішення, політик мав здати свої паспорти для виїзду за кордон.
Зазначимо, що 24 січня в Брюсселі проводиться зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, під час якої обговорюватиметься ситуація навколо загрози російського вторгнення в Україну. У заході по відеозв'язку візьме участь і державний секретар США Ентоні Блінкен.