"Ми за єдність — на словах, а не на ділі": Порошенко обмовився, виступаючи в Раді (відео)

На Погоджувальній раді лідер "Євросолідарності" запевнив, що він і його соратники хочуть заспокоїти людей на тлі можливого вторгнення РФ "рішучими кроками, а не відосиками".

П'ятий президент України, народний депутат і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час Погоджувальної ради Верховної Ради обмовився, розповідаючи про об'єднання суспільства на тлі загрози повномасштабної військової агресії з боку РФ. Політик заявив, що він і його прихильники виступають за єдність "на словах, а не на ділі". Про це свідчить трансляція засідання від 24 січня.

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Порошенко заявив, що українська влада і, зокрема, президент України Володимир Зеленський "заблокувала" йому виїзд до Брюсселя, де лідер "Євросолідарності", за його словами, мав провести зустрічі з високопосадовцями країн-партнерів України.

"У мене була запланована низка зустрічей із міністрами закордонних справ наших партнерів… Так він (Зеленський) реалізовує заклик щодо необхідності об'єднання, а не боротьби та політичного переслідування опозиції. Дорогі друзі, я ще раз наголошую, ми за єдність — на словах, а не на ді. Ми за те, щоб заспокоїти людей, але рішучими кроками, а не відосиками", — сказав нардеп.

[ + – ] Обмовка Порошенка на Погоджувальній раді

Нагадаємо, 19 січня Печерський районний суд Києва обрав Порошенку запобіжний захід із провадження про торгівлю вугіллям із "Л/ДНР" у вигляді особистого зобов'язання. Відповідно до цього рішення, політик мав здати свої паспорти для виїзду за кордон.

Зазначимо, що 24 січня в Брюсселі проводиться зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, під час якої обговорюватиметься ситуація навколо загрози російського вторгнення в Україну. У заході по відеозв'язку візьме участь і державний секретар США Ентоні Блінкен.