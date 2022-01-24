"Мы за единство — на словах, а не на деле": Порошенко оговорился, выступая в Раде (видео)

На Согласительном совете лидер "Евросолидарности" заверил, что он и его соратники хотят успокоить людей на фоне возможного вторжения РФ "решительными шагами, а не видосиками".

Пятый президент Украины, народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время Согласительного совета Верховной Рады допустил оговорку, рассказывая об объединении общества на фоне угрозы полномасштабной военной агрессии со стороны РФ. Политик заявил, что он и его сторонники выступают за единство "на словах, а не на деле". Об этом свидетельствует трансляция заседания от 24 января.

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Порошенко заявил, что украинские власти и, в частности, президент Украины Владимир Зеленский "заблокировали" ему выезд в Брюссель, где лидер "Евросолидарности", по его словам, должен был провести встречи с высокопоставленными чиновниками стран-партнеров Украины.

"У меня был запланирован ряд встреч с министрами иностранных дел наших партнеров… Так он (Зеленский) реализовывает призыв касательно необходимости объединения, а не борьбы и политического преследования оппозиции. Дорогие друзья, я еще раз подчеркиваю, мы за единство — на словах, а не на деле. Мы за то, чтобы успокоить людей, но решительными шагами, а не видосиками", — сказал нардеп.

[ + – ] Оговорка Порошенко на Согласительном совете

Напомним, 19 января Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения по производству о торговле углем с "Л/ДНР" в виде личного обязательства. Согласно этому решению, политик должен был сдать свои паспорта для выезда за границу.

Отметим, что 24 января в Брюсселе проводится встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, в ходе которой будет обсуждаться ситуация вокруг угрозы российского вторжения в Украину. В мероприятии по видеосвязи примет участие и государственный секретарь США Энтони Блинкен.