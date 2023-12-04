Новий рекорд у Раді: народний депутат Шпенов склав свої повноваження, деталі

За інформацією глави парламенту Руслана Стефанчука, заяву про відставку депутата буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Ще один народний депутат України подав до Верховної Ради заяву про складання повноважень. Тепер їхня кількість 401 особа. Про це повідомив глава українського парламенту Руслан Стефанчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 4 грудня.

Зазначається, що йдеться про нардепа Дмитра Шпенова. Він ухвалив рішення достроково скласти свої депутатські повноваження.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Шпенова Дмитра Юрійовича про складення депутатських повноважень та дострокове припинення повноважень народного депутата України. Відповідна заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні", — написав Руслан Стефанчук.

Також це підтвердив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що загалом у Верховній Раді тепер залишається 401 депутат.

Варто зазначити, що Конституційний склад Верховної Ради — 450 народних депутатів і нинішня кількість вважається рекордно низькою.

Народний депутат Дмитро Шпенов вирішив скласти повноваження Фото: Скриншот

Із чим пов'язане рішення Дмитра Шпенова — невідомо. На момент публікації матеріалу він ніяк не прокоментував це.

Дмитро Шпенов: що відомо

За даними "Руху ЧЕСНО", Дмитра Шпенова було обрано депутатом до Верховної Ради 9-го скликання як безпартійного самовисуванця по 37-му округу (Дніпропетровська область) ще 2019 року.

Крім того, у червні 2022 року він був одним із 6 народних депутатів, які проголосували проти ухвалення Стамбульської конвенції.

Народний депутат Дмитро Шпенов вирішив скласти повноваження Фото: Facebook

Нагадаємо, що у Верховній Раді погодилися не проводити вибори до кінця війни, однак таку ідею підтримали не всі. Депутатська група у складі 17 народних обранців була проти.