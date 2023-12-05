Міг підробити дозвіл: Офіс генпрокурора зацікавився нардепом з ОПЗЖ, який катався за кордон

Пресслужба прокуратури повідомила, що чинного народного депутата 9 скликання підозрюють у службовій підробці. ЗМІ вказують, що може іти мова про Віталія Борта з ОПЗЖ.

Народний депутат від забороненої в Україні політичної сили ОПЗЖ під час війни кілька разів мандрував за кордон у різні країни ЄС. У Офісі генерального прокурора почали досудове розслідування, підозрюючи, що нардеп міг підробити документи. По ситуацію з народним обранцем ідеться у дописі пресслужби відомства.

У дописі вказано, що стало відомо про два виїзди, який стались у квітні та липні 2023 року. Закордонні мандрівки політика тривали довше, ніж було вказано в офіційних відрядженнях, які оформив нардеп, щоб перетнути кордон. Ім'я політика не назвали. Лише зазначили, що це депутат 9 скликання Верховної Ради України.

Проти нардепа відкрили провадження за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу — службове підроблення. Якщо провину підозрюваного визнає суд, то може покарати: або присудить штраф від 34 тис. до 68 тис. грн, або обмежить волю на термін до трьох років.

Згідно з інформацією порталу "Радіо Свобода", Офіс генпрокурора відкрив справу проти народного депутата від партії ОПЗЖ Віталія Борта. Журналісти порталу стверджують, що про це дізнались від неназваних джерел у Державному бюро розслідувань (ДБР). У Генпрокуратурі поки що не підтвердили цю інформацію.

Справа проти нардепа — деталі

Зазначимо, у жовтні 2023 року проєкт "Схеми" порталу "Радіо Свобода" опублікував результати розслідування щодо депутата Віталія Борта. Журналісти запідозрили, що чоловік кілька разів мандрував до окупованого росіянами Криму. Це сталось у 2014 році, після анексії. Його батько платить податки в Росії, а мати отримала російський паспорт, проживаючи в Алушті.

4 грудня журналісти оприлюднили результати ще одного розслідування, у якому з'ясували, що Борта виїздив за межі України, офіційно маючи відрядження на 3-5 днів. Натомість щоразу пробув за кордоном близько місяця. Під час виїзду політик зустрічався з парламентарем з Угорщини Лорінцом Ночо — соратником прем'єр-міністра Віктора Орбана, який заперечує проти підтримки України.

У звіті, який отримали журналісти, вказано, що метою спілкування була розмова щодо претензій цієї країни до угорців, які проживають на Закарпатті. Водночас розслідувачі встановили, що народний обранець за час "відрядження" побував у низці інших країн: "у Туреччині, США, Австрії, Німеччині, Італії, Франції" — ідеться у статті.

Коли Віталій Борта був за кордоном, пеервищивши термін відрядження Фото: Радіо Свобода

Віталій Борт — 51-річний український політик, якого п'ять разів обирали до парламенту: від партії ОПЗЖ — до Ради 9 скликання, як самовисуванець — до Ради 8 скликання, від "Партії регіонів" — до Рад 5, 6, 7 скликання. На порталі ГО "Рух ЧЕСНО" вказано, що він брав участь у з'їзді міських депутатів в Макіївці Донецької області у січні 2014 року, на якому підтримали референдум щодо "самовизначення".

Зазначимо, у вересні інший депутат від ОПЗЖ потрапив у поле зору правоохоронців: підозру отримав Нестор Шуфрич у справі щодо держзради. У грудні стало відомо про рішення чергового народного обранця скласти повноваження: з Ради пішов самовисуванець Дмитро Шпенов.