Партія Орбана подала резолюцію до парламенту проти перемовин щодо вступу України до ЄС

Політики провладної партії Угорщини закликали лідерів ЄС спочатку провести ретельну оцінку того, як можливе членство нашої держави вплине на згуртованість та сільськогосподарську політику всередині Євросоюзу.

Парламент Угорщини може розглянути резолюцію, яку подали представники партії прем'єра-міністра Віктора Орбана "Фідес". Подробиці повідомило Reuters.

У ній йдеться про те, що політика розширення Євросоюзу "повинна залишатися об'єктивним процесом. Це стосується норм "заснованих на правилах і результатах".

Автори документи зазначили, що початок перемовин щодо членства нашої держави має ґрунтуватися на консенсусі між країнами-членами ЄС.

"Умови для цього сьогодні відсутні", – йдеться у дописі.

В резолюції сказано, що лідери ЄС мають спочатку провести ретельну оцінку того, як можливе членство нашої держави вплине на згуртованість та сільськогосподарську політику всередині Євросоюзу. Такими перевагами, як заявили депутати, користуються бідніші країни ЄС, включно з Угорщиною.

Заяви Орбана щодо України

Керівник уряду Угорщини Віктор Орбан 26 листопада заявив, що Україна не здатна перемогти РФ на полі бою. Як вважає політик, на початку стратегія Заходу полягала у фінансуванні українців, щоб вони змогли завдати поразки окупантам. Проте зараз, за його словами, стало очевидно, що Москва "не програє".

Агентство Bloomberg 22 листопада повідомило, що Орбан запропонував саджати до в'язниці опонентів. На думку журналістів, за 13 років перебування при владі прем'єр Угорщини створив найпотужнішу пропагандистську машину в Європі.

Орбан також погрожує заблокувати політику ЄС щодо допомоги Україні. Згідно з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, рішення стосовно фінансування України та запровадження додаткових санкційних механізмів проти Росії слід відкласти до проведення "стратегічної дискусії".

Нагадаємо, у США розкритикували позицію Орбана щодо України. За словами американського дипломата Девіда Прессмана, Будапешт процвітає завдяки членству в ЄС і НАТО, однак при цьому ігнорує інтереси своїх союзників.