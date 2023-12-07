Відрядження та відпустки народних депутатів: про що мають право знати виборці

Оприлюднення інформації про поїздки депутатів у період війни не становлять державної таємниці, розповів політтехнолог Олег Пастернак.

Аби уникнути маніпуляцій з відрядженнями та відпустками депутатів за кордон, Верховна Рада могла б оприлюднити інформацію по кожному з них: скільки було відряджень, скільки виїздів за час повномасштабного вторгнення. Ця інформація не є закритою, її можна проаналізувати. Про це у коментарі Фокусу сказав політтехнолог Олег Постернак у матеріалі "Закордонний туризм", або Як українські депутати використовують службові відрядження".

"Думаю, що керівництво Верховної Ради могло б оприлюднити по кожному депутату таку інформацію. У майбутньому громадянське суспільство проаналізувало б цю інформацію, висловило б ставлення до неї. Звинувачувати лише одну фракцію — неможливо. В кожній фракції завжди будуть особи, які намагаються зловживати. При цьому навіть ті, хто обурюється щодо відряджень, мають подивитися на своїх колег по партії. Якщо говорити про "Європейську солідарність", то її представник у Центральній виборчій комісії взагалі виїхав за кордон і абсолютно не хоче повертатись назад в Україну. Також ми знаємо кількох народних депутатів з фракції "Слуга народу", які перебувають за кордоном", — повідомив Олег Постернак.

Оприлюднення інформації про поїздки у період війни не становить державної таємниці. Навпаки ці дані могли б бути корисними суспільству — громадяни б зробили висновки під час наступних парламентських виборів.

Нагадаємо, нардеп Петро Порошенко заявив, що його не випустили з України, хоча в нього було відрядження до Польщі та США.

Раніше у ВР відмовилися надавати інформацію про закордонні службові поїздки нардепів.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Закордонний туризм", або Як українські депутати використовують службові відрядження".