Діти, батьки, онуки: хто має право на допомогу в разі загибелі військового

Нардепи розширили список осіб, які мають право на отримання одноразової допомоги, у разі загибелі військового. Серед тих, хто отримав право на виплату — діти загиблого, зокрема усиновлені та народжені після його загибелі.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про виплату грошової допомоги в разі загибелі військового. Документ надає право військовим і працівникам критичної інфраструктури визначати частки одержувачів одноразової грошової допомоги за заповітом і передбачити її виплату всім членам сім'ї, зокрема й дітям. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Це дуже важливий законопроєкт про військових. Розширюється список осіб, які мають право на отримання одноразової допомоги", — написав політик.

За словами Гончаренка, право на виплату мають:

діти загиблого (померлого), у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблого (померлого) і народжені після його смерті;

діти, щодо яких загиблий (померлий) був позбавлений батьківських прав;

батьки (усиновлювачі);

онуки;

один із подружжя, який пережив загиблу (померлу) особу;

жінка або чоловік, з яким загиблий (померлий) проживали разом, але не перебували у шлюбі, якщо спільне проживання встановлено рішенням суду, що набрало законної сили;

утриманці загиблого (померлого).

Одноразова допомога за відсутності особистого розпорядження призначається і виплачується рівними частками всім особам, які мають право на її призначення та отримання, за особистою заявою відповідної особи або її законного представника.

Нагадаємо, сім'ї українських військових, які загинули під час захисту Батьківщини, можуть отримати 15 млн грн грошової допомоги від держави. Сума виплачується рівними частинами всім одержувачам: спочатку 1/5 від призначеної суми, потім щомісяця протягом наступних 40 місяців. Якщо хтось із членів сім'ї відмовляється від виплати або не звернувся по неї протягом трьох років, їхня частка розподіляється між іншими, хто має право на компенсацію.

Фокус раніше писав, чи отримає Україна додаткову фінансову допомогу від США. Поки що республіканці та демократи поки що не можуть затвердити пакет законопроєктів — каменем спотикання залишаються внутрішні політичні питання.

Також Фокус повідомляв, що Велика Британія оголосила про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги для України на 29 мільйонів фунтів стерлінгів. Також Лондон виділить 7,75 мільйона фунтів стерлінгів на задоволення потреб найбільш вразливих категорій українців.