"Можемо пострибати, потанцювати": Кулеба відповів на заяви Угорщини про членство України в ЄС

За словами глави МЗС України, реформи, які провів Київ, мають усунути занепокоєння Будапешта щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу.

В Україні вже ухвалено три з чотирьох законів, необхідних для початку переговорів про членство країни в Європейському союзі. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами перед самітом Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 11 грудня.

Кулеба зазначив, що Київ виконав вимогу Угорщини, ухваливши закон про освіту для національних меншин. За його словами, цей крок має усунути занепокоєння, яке висловлює Будапешт щодо членства України в ЄС.

"Ми можемо пострибати, потанцювати, якщо це потрібно додатково. Але я вважаю, що потрібно чесно грати в гру. Якщо нам кажуть щось зробити, і ми це робимо, це повинно бути зареєстровано як результат і прийнято і служити основою для ухвалення рішень", — сказав дипломат.

Міністр підкреслив, що парламент також схвалив закон про Спеціальну антикорупційну прокуратуру (САП) і про Національне антикорупційне бюро (НАБУ). Усі три законопроєкти підписані президентом.

Крім того, глава МЗС заявив, що в парламенті вже зареєстровано четвертий закон, необхідний для початку переговорів про членство України в ЄС — закон про лобіювання. За словами міністра, його також буде ухвалено.

Кулеба поспілкувався з журналістами перед самітом Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі

Нагадаємо, 5 грудня посол США в Будапешті Девід Прессман розкритикував позицію угорського уряду щодо України. Дипломат зазначив, що Будапешт покладається на своїх союзників по НАТО, проте останнім часом дедалі частіше "ігнорує інтереси" інших членів оборонного союзу.

Зі свого боку прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 8 грудня знову заявив, що виступає проти початку переговорів щодо вступу України до Європейського союзу. За його словами, прийняття України до ЄС означатиме додаткові витрати для блоку, а також спричинить серйозні наслідки для аграрної політики країн.