У США порушать питання щодо імпічменту Джо Байдена: що сталося

Палата представників звинуватила президента США та його родину в "неправомірному отриманні прибутку від політичних рішень", у яких той брав участь як віцепрезидент у 2009-2017 роках, розповіли журналісти.

Палата представників США, яку контролюють республіканці, може проголосувати за офіційне розслідування щодо процедури імпічменту президента-демократа Джо Байдена у середу 13 грудня. Про це повідомило видання Reuters з посиланням на помічника керівництва палати.

Видання зазначило, що джерело говорило на умовах анонімності.

У понеділок 11 грудня депутат-республіканець заявив, що спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив плани щодо голосування у четвер 7 грудня на закритій зустрічі, цей часовий проміжок підтвердили й інші законодавців.

У ЗМІ наголосили, що Палата представників звинуватила Байдена та його родину в "неправомірному отриманні прибутку від політичних рішень", у яких той брав участь як віцепрезидент під час президенства Барака Обами у 2009-2017 роках. Крім цього, республіканці звинуватили Міністерство юстиції США в "неналежному втручанні" в розслідування, яке проводилося щодо сина Байдена Хантера. Натомість Мін'юст заперечує правопорушення.

"Республіканці Палати представників поки що не змогли надати доказів, що пов’язують дії Байдена як віцепрезидента з бізнесом його сина", — йдеться у повідомленні видання.

Журналісти наголосили, що малоймовірним є те, що Сенат, де Демократична партія має незначну більшість, проголосував би проти президента, якби Палата прийняла відповідне рішення.

Нагадаємо, 11 грудня стало відомо, що відповідно до результатів опитування FT-Michigan Ross, 48% виборців вважають, що США витрачає забагато коштів на фінансову та військову підтримку Україні, тоді як 11% вважають, що витрачається недостатньо.

9 грудня у ЗМІ повідомили, що рейтинг кандидата в президенти США Дональда Трампа перевищив рейтинг чинного лідера Джо Байдена, зокрема за останнього готові проголосувати лише 43% опитаних, тоді як за Трампа — 47%.