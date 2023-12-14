"Не буде кінцем світу": Данілов висловився про можливе вето Угорщини на членство України в ЄС

За словами українського чиновника, Київ поділяє європейські цінності та відповідає "всім критеріям свободи". Йдеться про свободу слова та права людини.

У Києві будуть "розчаровані", якщо Угорщина заблокує рішення про початок переговорів щодо вступу України до Європейського союзу. Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю La Repubblica від 14 грудня.

Журналісти поцікавилися в українського чиновника, якою буде реакція України, якщо Угорщина накладе вето на рішення про старт переговорів.

"Ми були б розчаровані. Але це не буде кінцем світу. Мені цікаво інше. Що таке Європейський союз? Якщо це спільнота цінностей, ми, безумовно, відповідаємо всім критеріям свободи", — сказав секретар РНБО.

Данілов наголосив, що Україна є демократичною країною, в якій підтримують права людини та свободу слова.

Чиновник також зазначив, що перемога України потрібна не тільки українцям. За його словами, якщо РФ переможе, то наступними жертвами її агресії можуть стати країни Балтії та Польща, які є членами НАТО.

Нагадаємо, 14 грудня Європейська комісія повідомила, що розблокувала 10 мільярдів євро для Будапешта перед самітом ЄС щодо України. Раніше їх було заморожено через занепокоєння з приводу верховенства права в Угорщині.

Раніше, 12 грудня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що загрозу того, що Угорщина може виступати проти членства України в Європейському союзі, було знято. За його словами, немає жодної європейської країни, яка не хотіла б бачити Київ у складі ЄС.