"Путін нічого не виграв": Зеленський закликав лідерів саміту ЄС ухвалити правильне рішення

За словами українського президента, підсумки європейського засідання покажуть, чи рішучість у руках Брюсселя, чи Москви. Зараз головне не зрадити людей, які вірять у континент.

Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту ЄС щодо майбутнього членства України. Київ виконав усі рекомендації та реалізував необхідні закони, тож в очікуванні відповідних рішень. Про це йдеться на його сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами українського лідера, засідання ЄС увійде в історію незалежно від того, буде воно позитивне для України чи ні. Час покаже, хто яку позицію займав і які спроби робилися, щоб усе змінити.

"Путін за рік нічого не виграв. Ні в боях проти України, ні в спробах розділити і принизити європейців. Він усе програв за цей рік. Європа зберегла свою єдність і не жала занурити своїх людей у жодну кризу, про які вічно мріють у Кремлі", — каже Володимир Зеленський.

Окремо він наголосив, що європейські лідери чудово розуміли, що зараз не час для часткових рішень чи коливань, за що велика їм подяка. Водночас, настав момент ще одного важливого рішення, яке визначить, чи буде рішучість у Брюсселі, чи в Москві. Люди в Європі не зможуть зрозуміти, якщо посмішка Володимира Путіна буде нагородою саміту ЄС.

"Днями я говорив із багатьма з вас. Ми з вами говоримо про рішення, яке було обіцяно. І я не чув жодного контраргументу щодо того, чому ми не повинні дотримуватися плану, затвердженого всією Європою", — продовжив Володимир Зеленський.

Також було порушено тему рекомендацій і необхідних законів для початку переговорів з Україною про членство в ЄС. Київ їх отримав минулого року і за цей час встиг їх виконати. У зв'язку з цим глава держави закликав лідерів Європи про одне — не зраджувати людей, які вірять у Європу.

"Європа повинна перемагати, договори повинні виконуватися, а слова повинні мати значення", — підсумував президент.

Нагадаємо, 14 грудня повідомлялося, що Володимира Зеленського не запросили виступити на саміті ЄС наживо, щоб не сердити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Водночас глава держави хотів особисто бути присутнім у Брюсселі.