Працює на Путіна: депутатка Європарламенту закликала позбавити Угорщину права голосу в ЄС

Раса Юкнявічене звинуватила прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в спробі розвалити ЄС зсередини.

Депутатка Європейського парламенту Раса Юкнявічене виступила перед членами Ради ЄС і закликала їх не дозволити руками прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зруйнувати Євросоюз ізсередини на догоду російському президенту Володимиру Путіну. На її думку, Угорщину необхідно позбавити права голосу в Раді й пора почати думати про цю процедуру.

"Наші юристи мають знайти легальні шляхи, як зупинити руйнування всередині та зовні. На кого працює Орбан? На Путіна. І чому ЄС не робить нічого, щоб зупинити його? Хіба ви не бачите, як ЄС руйнують ізсередини? Ми бачимо, і кажу це. На жаль, інструменти, щоб зупинити його, занадто слабкі. Ця відповідь розчаровує, тому що люди хочуть бачити ефективний ЄС. Так не може тривати. Якщо ми продовжимо дозволяти Путіну руйнувати не тільки Україну, а й ЄС, ми зіткнемося з екзистенційними випробуваннями. Я все ще сподіваюся, що цей тиждень не розчарує ще більше. Я не вірю, що угорська нація, яка була для всіх прикладом із 1956 року, хоче, щоб Росія перемогла", — заявила вона.

Водночас Орбан продовжує максимально перешкоджати тому, щоб не тільки ЄС, а й США перестали допомагати Україні. Зокрема, він вирушив до Штатів, де відбулася закрита зустріч у Вашингтоні в межах дводенного заходу, організованого консервативним аналітичним центром Heritage Foundation. Він відверто підтримує колишнього президента США Дональда Трампа та його праві рухи. На нього запросили членів угорського інституту міжнародних відносин і співробітників посольства Угорщини у Вашингтоні.

Дипломатичне джерело, близьке до посольства цієї східноєвропейської країни, журналістам, що Орбан упевнений, що допомога Україні не пройде в Конгресі, тому він намагається заблокувати її і з боку ЄС.

До того ж політик абсолютно не приховує своєї лояльності до глави РФ. Протягом останнього року він відкрито демонструє зближення з російським президентом Володимиром Путіним, із яким два місяці тому зустрівся в Китаї.

За словами ексміністра закордонних справ Павла Клімкіна, Орбан діє саме так, бо вважає, що його час настав, він може впливати на світові процеси.

"Погрози заблокувати початок переговорів України з ЄС про вступ і виділення 50 млрд євро на наступні чотири роки серйозні, їх не варто недооцінювати. Орбан добре відчуває, що підйом правих рухів у Європі грає йому на користь, ба більше, він спробує цей процес очолити. Тягнути час, щоб чекати республіканців у Білому домі, з якими в нього усталені зв'язки, — теж частина цієї гри", — зазначав він.

Раніше Фокус писав, що канцлер Австрії наслідував приклад Орбана.