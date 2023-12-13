Гидке каченя Європи: як Віктор Орбан прагне стати чорним лебедем світу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у США хотів би спробувати переконати республіканців зупинити фінансову підтримку для України в той час, як міг би налагоджувати контакти, зокрема, й з президентом Володимиром Зеленським, який цими днями також перебуває у Вашингтоні. Фокус дізнавався з якою ціллю угорський політик поїхав агітувати проти України.

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Республіканці зустрічаються з представниками Угорщини, зокрема, прем’єром, Віктором Орбаном, який у ці дні перебуває з візитом у США, щодо припинення допомоги Україні. Про це пише британське видання The Guardian з посиланням на дипломатичні джерела та джерела в республіканській партії. Йдеться про закриту зустріч у Вашингтоні в межах дводенного заходу, організованого консервативним аналітичним центром Heritage Foundation, який відверто підтримує колишнього президента США Дональда Трампа та його праві рухи. На нього запросили членів угорського інституту міжнародних відносин і співробітників посольства Угорщини у Вашингтоні.

Дипломатичне джерело, близьке до посольства цієї східноєвропейської країни, повідомило британському виданню, що Орбан упевнений, що допомога Україні не пройде в Конгресі, тож він намагається заблокувати її і з боку ЄС.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан приїхав до США з Аргентини, куди був запрошений на інавгурацію нового президента Хав'єра Мілея. Цей візит у Вашингтон недружнього до України європейського лідера припав на час складних політичних дебатів щодо майбутньої підтримки Києва у боротьбі з продовжуваною агресію РФ. Напередодні у Сенаті заблокували законопроєкт про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму близько $106 млрд — він не пройшов процедурне голосування через вимоги республіканців щодо більш жорсткої міграційної політики.

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Таке рішення сенаторів критикує низка провідних аналітичних центрів країни, але не Heritage Foundation. І цього не приховують — його експерти від початку повномасштабного вторгнення виступали проти надання Україні допомоги. Так минулого року виконавчий директор лобістської операції Джессіка Андерсон опублікувала заяву під заголовком: "Пакет допомоги Україні ставить Америку на останнє місце". У серпні цього року віцепрезидентка Heritage Foundation Вікторія Коутс написала в соцмережах: "Настав час покінчити з порожніми чеками без дати для України".

Загроза блокування вступу України в ЄС

Орбан відомий у політичних колах тим, що майже від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він критикує бажання заходу, зокрема, ЄС та США, надавати Україні допомогу. А протягом останнього року демонструє зближення з російським президентом Володимиром Путіним. Два місяці тому лідери Росії та Угорщини зустрілися в Китаї. Усміхнені обличчя можна було помітити на офіційних фото. А нещодавно Орбан заявив, що вимагає зняти питання членства України у Європейському Союзі (ЄС) з порядку денного Європейської Ради в грудні. У твіттері він написав: "Очевидно, що пропозиція Єврокомісії щодо вступу України в ЄС є необґрунтованою та погано підготовленою".

Дональд Трамп вважає Орбана одним з найсильніших політиків та лідером Туреччини Фото: USA Today

Колишній міністр іноземних справ Павло Клімкін вже зауважував, що Орбан діє саме так, бо вважає, що його час настав, він може впливати на світові процеси.

"Загрози заблокувати початок переговорів України з ЄС про вступ та виділення 50 млрд євро на наступні чотири роки серйозні, їх не варто недооцінювати. Орбан добре відчуває, що підйом правих рухів в Європі грає йому на користь, більш того, він спробує цей процес очолити. Тягнути час, щоб чекати на республіканців в Білому домі, з якими в нього сталі зв’язки — теж частина цієї гри", — зауважував він.

Що таке Heritage Foundation

"Орбан буде зустрічатися з тими, з ким не буде зустрічатися Зеленський, — зауважує у розмові з Фокусом директор Програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. — Тобто саме з радикальними трампістами, з самим Дональдом Трампом, незважаючи на те, що колишній президент не знає, якої країни Орбан є лідером".

Нагадаємо, у жовтні 2023 року, виступаючи в Нью-Гемпширі, Трамп сказав: "Весь світ вибухає. Ви знаєте, для мене велика честь — є така людина, Віктор Орбан, хтось коли-небудь чув про нього? Він, напевно, один із найсильніших лідерів у світі. Він лідер Туреччини".

Але при цьому експерти говорять, "гастролі" Орбана в США не варті тієї уваги, яку вони мають зараз.

Річ у тому, що Орбан не відвідує США на запрошення президента країни чи навіть лідера однієї з партій — в такому випадку республіканської. Орбан приїхав на заходи одного аналітичного центру із сумнівною репутацією.

Heritage Foundation — колись був достатньо впливовий аналітичний центр США, але наразі став одним з центрів думок крайніх трампістів. Його експерти розробили 900-сторінковий план "Project 2025", який утворений виключно під ідею приходу Трампа до влади. У ньому, зокрема, йдеться про звільнення всіх службовців з "федеральної служби США" (виконавчої гілки США) та набір "консервативних, правильних держслужбовців". Іншими словами — "Project 2025" пропонує дати посади лояльним до Трампа людям.

Колись авторитетний аналітичний центр Heritage Foundation скотився до персонального піарника Дональда Трампа та прихильника конспірологічних змов Фото: heritage.org

Раніше видання The Washington Post із посиланням на обізнані джерела писало, що Дональд Трамп і його союзники "почали розробляти конкретні плани використання федерального уряду для покарання критиків та опонентів, якщо він виграє другий термін". "Публічно Трамп пообіцяв призначити спеціального прокурора для "переслідування" президента Байдена та його родини. Колишній президент часто висуває проти них звинувачення в корупції, які не підтверджуються наявними доказами", — зазначало видання.

Критики "Project 2025" від Heritage Foundation вважають, що він направлений на наділення Трампа майже диктаторськими можливостями та перетворення ФБР та Мін'юст в персональний інструмент помсти Трампа своїм опонентам.

Наразі аналітики говорять, цей фонд не може ніяк впливати на думку чинної американської влади, а сам Орбан не матиме ніяких зустрічей на високому рівні у Сенаті, палаті представників, в комітетах, аби обстоювати свою точку зору, — офіційного протоколу для Орбана не заплановано.

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"Така зустріч може дати привід для контрукраїнських трампістів, нові аргументи, підтвердження їх попередніх думок або певної інсайдерської інформації. Але не за яких обставин не можна говорити, що Орбан може змінити якусь інформаційну політику або запровадити певні наративи, які будуть активно використовуватися. Не можна говорити, що він стане новатором, законодавцем тенденцій, тим більше. Для України візит Орбана — додаткова інформаційна проблема, з якою треба боротися, це додаткові наративи, які нам треба перебивати власними", — додає Олександр Краєв.

Експерт говорить, що Орбан, дійсно, дуже близько намагається спілкуватися з трампівською частиною республіканців, за президента Трампа його запрошували на різні заходи.

Який є шанс на діалог з Україною

"Праворадикальний маргінес політики матиме з Орбаном зустрічі. І це буде такий паралельний трек до візиту до США Володимира Зеленського. Навряд вони хотіли б перетинатися", — припускає аналітик та зауважує, що насправді паралельне перебування Орбана та Зеленського у США є шансом порозумітися.

"Мені дуже хотілось би, аби на фоні постійно протистояння ми вийшли на якесь розуміння відносин з Орбаном. І цей візит, і напередодні візит в Аргентину, міг би стати кроком до примирення між Києвом та Будапештом. У той час, коли Орбан не їде в Україну, а зустріч у Європі мало ймовірна, можна було би зробити таку зустріч у Вашингтоні. Звісно, у це мало віриться, але в ідеальному розвитку подій, це б могло дуже допомогти", — пояснює експерт "Української призми".

Зеленський та Умєров вже мали розмови з Орбаном та міністром оборони Угорщини Крістофом Шалаєм-Бобровницьким Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Нагадаємо, 10 грудня під час інавгурації нового президента Аргентини Хав'єра Мілея Зеленський та Орбан вже зустрічалися. Тоді в Офісі президента заявили, президент України "максимально відверто" поговорив з Орбаном. Пізніше стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров поспілкувався по телефону з очільником міністерства оборони Угорщини Крістофом Шалаєм-Бобровницьким, запросивши його до Києва, а віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зустрілась з міністром закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто. Чи запрошував Зеленський Орбана до української столиці цього разу невідомо, але раніше угорський прем'єр уникав візиту.

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