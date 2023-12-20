Проти Росії: США створюють новий військовий пакт із країнами Північної Європи, — Bild

На думку аналітиків, в Європі зростає занепокоєння, що допомога Вашингтона може ослабнути, якщо 2024 року в Білий дім повернеться Дональд Трамп.

США розширюють свій вплив в Європі та створюють новий військовий пакт проти можливої агресії Росії. Про це пише німецький Bild.

Однак, як зазначає оглядач видання, без США альянс НАТО не був би достатньо сильним, щоб захистити себе від російських військ і планів президента РФ Володимира Путіна.

Країни Північної Європи усвідомлюють, що для захисту їм потрібна підтримка. Саме тому в понеділок, 18 грудня, Фінляндія підписала зі США угоду про розміщення в країні американських сил. ЗС США отримають доступ до 15 фінських військових баз.

Потім Данія оголосила про аналогічну угоду з Вашингтоном. Раніше, 12 грудня, такий договір підписала Швеція. За укладеними договорами уважно стежать і в уряді Німеччини.

Водночас в Європі зростає занепокоєння, що допомога США може ослабнути, якщо 2024 року в Білий дім повернеться Дональд Трамп.

"У короткостроковій перспективі ми залежимо від підтримки США як у переозброєнні бундесверу, так і в тому, що стосується України. Тому що у нас немає достатніх виробничих потужностей", — сказав виданню Маркус Фабер, військовий експерт партії ВДП, що входить до правлячої у ФРН коаліції.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін звинуватив НАТО в тому, що альянс нібито створює конфлікт, незважаючи на небажання Москви псувати відносини.

Постійний представник Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що Україна втратила свій шанс підписати "вигідну мирну угоду". За його словами, тепер така угода можлива тільки в разі капітуляції Києва.