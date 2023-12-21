ЄС може обійти вето Угорщини під час повторного голосування за допомогу Україні, — Орбан

Глава угорського уряду заявив, позицію Будапешта можна обійти "в багатьох сферах". За його словами, у ЄС є "резервний варіант" щодо виділення допомоги Києву.

Країни Європейського союзу можуть надати допомогу Україні, попри опір з боку уряду Угорщини. Про це сказав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пише агентство Bloomberg 21 грудня

У статті йдеться, що після того, як Будапешт наклав вето на виділення Києву 50 мільярдів євро, Євросоюз зайнявся пошуком "резервного варіанту".

За словами угорського прем'єра, в ЄС можуть укласти окрему угоду між 26 іншими державами-членами на саміті на початку 2024 року, щоб Україна все-таки отримала допомогу.

Потенційний план передбачає, що європейські країни відправлять кошти Києву поза бюджетним процесом Євросоюзу, обійшовши таким чином вето Угорщини.

"Немає жодних сумнівів у тому, що волю Угорщини можна обійти в багатьох сферах. У цій галузі в інших теж є така можливість", — заявив Орбан.

Глава угорського уряду також вважає, що будь-яка допомога Україні має бути надана на коротший термін, ніж нинішня пропозиція. На його думку, це питання має розглядатися окремо від суперечок про фінансування Угорщини з боку ЄС.

Нагадаємо, 20 грудня Віктор Орбан заявив, що коли Україна стане членом Європейського Союзу, тоді вся допомога континенту буде спрямована Києву. Угорський прем'єр зазначив, що ще жодна країна у світі, яка перебувала у стані війни, не хотіла стати членом ЄС.

Раніше, 18 грудня, голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що ЄС союз переніс екстрений саміт, на якому мало відбутися узгодження бюджету блоку, а також голосування за виділення Україні допомоги. Він зазначив, що блоку потрібно "ще трохи часу", щоб переконати Угорщину.