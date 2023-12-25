"Він починає розуміти": військові підштовхують Зеленського до переговорів, — Лукашенко (відео)

На думку Лукашенка, якщо український президент не скористається шансом на переговори, то країну спіткає крах. Тому зараз Зеленський нібито перебуває під великим тиском командування.

Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що український президент Володимир Зеленський "починає розуміти" необхідність політичного вирішення війни в Україні. Про це він 25 грудня заявив під час візиту до Санкт-Петербурга, повідомляє наближене до Лукашенка медіа "Пул Первого".

Лукашенко заявив журналістам, що уважно стежив за нещодавньою пресконференцією Зеленського і побачив у його поведінці готовність до компромісу.

"Думаю, що [зараз] найбільший шанс — будемо з ними [українцями] якось щільніше працювати, щоб вони розуміли, що це єдиний шанс. Якщо вони ним не скористаються, буде взагалі крах. Зараз це вже й до політиків дійшло. Військові давлять завжди, військові бачать, що відбувається. Тиск дуже сильний. Ви, напевно, по пресконференції Зеленського помітили, що він починає розуміти", — заявив Лукашенко.

При цьому Лукашенко не уточнив, які саме поступки він очікує від України.

Що сказав Зеленський на пресконференції

19 грудня президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію за підсумками 2023 року. Глава держави заявив, що Збройні сили Росії не досягли успіхів на полі бою в Україні. Крім того, український лідер заявив, що не бачить від Росії готовності до переговорів.

Також Зеленський уперше прокоментував чутки про конфлікт із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Президент заявив, що у нього робочі стосунки з головкомом.