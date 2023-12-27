20 млрд на допомогу: ЄС знає, як підтримати Україну в обхід Орбана, — FT

Країни Євросоюзу можуть використовувати схему, яку застосовували 2020 року під час пандемії коронавірусу. У разі спеціальних гарантій голос Будапешта потрібен не буде.

У Європейського Союзу є план, як можна буде надати допомогу Україні на суму 20 мільярдів євро, навіть якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжить виступати проти цього. Про це повідомляє Financial Times.

1 лютого відбудеться ще один саміт ЄС, на якому може бути представлений резервний план для підтримки Києва на кілька десятків мільярдів євро. З його допомогою можна буде обійти заперечення з боку Угорщини з цього приводу.

У статті йдеться, що схема передбачає надання державами-учасницями гарантій до бюджету ЄС, що дає змогу Єврокомісії виділити щонайменше 20 мільярдів євро Києву на ринках капіталу. Поки що обговорюються конкретні терміни, а ось остаточну суму буде визначено відповідно до потреб України. Ухвалять такий план у разі, якщо вето Віктора Орбана не вдасться подолати.

До слова, у FT також нагадали, що запропонована схема буде схожа на ту, яку було застосовано ще 2020 року під час пандемії COVID-19. Тоді Єврокомісії вдалося надати до 100 мільярдів євро європейським державам.

Цей варіант не потребує того, щоб усі 27 країн Європейського Союзу одноголосно підтримали рішення. Серед основних учасників мають бути країни з найвищими кредитними рейтингами. Відповідно, вето Будапешта вдасться обійти.

Деяким державам, як-от Німеччині та Нідерландам, потрібно буде домогтися схвалення парламенту, щоб було надано національні гарантії, і зараз робиться все для того, щоб вчасно завершити цей процес. У ЄС сподіваються встигнути надати Києву допомогу до березня.

Нагадаємо, 21 грудня повідомлялося, що Віктор Орбан висловив свої побоювання з приводу того, що після вступу України до ЄС уся допомога буде спрямована до Києва, а могла бути розподілена між іншими країнами. За словами угорського прем'єр-міністра, жодна країна ще не намагалася приєднатися до Євросоюзу в стані війни, тому в політика є певні питання.