"Така країна не одна": Данілов відповів, чи має Україна "план Б" окрім допомоги США (відео)
Секретар РНБО запевнив, що у Вашингтоні все ж ухвалять виділення грошей для України. З його слів, дискусії в Конгресі — це ілюстрація, що у США панує демократія.
У США виникли проблеми з ухваленням допомоги для України. Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв’ю "Голос Америки" відповів, чи має Україна "план Б".
Чиновник переконаний, що у США все ж проголосують за виділення коштів для України. З його слів, політичні процеси, які відбуваються нині у Вашингтоні, лише доказують панування там демократії.
Проте у відповідь на запитання про "план Б" секретар РНБО підтвердив, що Україна взялася розвивати власний оборонно-промисловий комплекс.
"У нас є здобутки, ми не пасемо задніх в цьому питанні. Ті засоби ураження, які ми виробляємо, дивують світ", — підкреслив Данілов.
Він додав, що також Україна створює спільні з партнерами підприємства й виробництва.
"Навіть коли ми з вами спілкуємося, в тих чи інших країнах світу відбуваються процеси виробництва зброї спільно з нашими виробниками. І така країна не одна, таких країн вже декілька", — зазначив чиновник.
Він уточнив, що Україна спільно з партнерами виготовляє компоненти й речі, необхідні зараз на передовій. Про які саме країни йдеться, Данілов не пояснив, але підкреслив, що їх "не одна і дві, і не п’ять".
Зі слів секретаря РНБО, коли об’єднуються технології й знання — виникає "величезна синергія".
"У нас випробування відбувається не в умовах, наближених бойових, а безпосередньо в бойових. І наші військові дуже чітко та швидко дають оцінку тим чи іншим засобам ураження. І ми володіємо високоякісною експертизою у цих питаннях", — додав він.
Нагадаємо, член Палати представників США Майк Квіґлі раніше розповів про те, що американці також мають "план Б".
Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Конгрес ухвалити виділення грошей на підтримку України. З його слів, Україна має "обмежені можливості" і часу "більше практично немає".