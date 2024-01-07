Орбан може тимчасово очолити Єврораду в разі відставки Мішеля, — Politico

Якщо Віктор Орбан стане наступником Шарля Мішеля, Угорщина головуватиме в Раді ЄС до кінця 2024 року.

У разі відставки нинішнього президента Шарля Мішеля, тимчасовим головою Європейської Ради може стати прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Про це повідомляє видання Politico.

У джерелі повідомляють, що в разі відходу Мішеля у відставку в липні, лідерам ЄС належить швидко досягти згоди щодо кандидата на його місце. У разі невдачі в досягненні угоди, відповідальність за головування може перейти до Віктора Орбана, оскільки Угорщина планує обіймати цю посаду в Раді ЄС з липня 2024 року по грудень.

Як підкреслює Politiko, ситуація унікальна, оскільки це вперше, коли чинний президент Євроради вступає у вибори до Європарламенту, і вперше, коли він залишає свою посаду достроково.

Шарль Мішель спочатку планував залишатися на посаді до листопада 2024 року. Його рішення достроково залишити посаду створює додатковий тиск на європейських лідерів, оскільки тепер їм доведеться в найкоротші терміни визначити нового керівника для ключових європейських інститутів.

Після виборів до Європейського парламенту, які відбудуться 6-9 червня в усіх 27 країнах ЄС, лідери Євросоюзу зустрінуться 17 червня, а потім 27-28 червня. Ймовірно, саме тоді вони обговорять кандидатуру наступника Мішеля.

Раніше Фокус повідомляв, що на думку політолога Євгена Магди, Київ не отримає гроші РФ, а Орбан бачить у нас конкурентів на гроші ЄС. Тому не варто сподіватися, що відносини між Угорщиною та Україною налагодяться моментально.