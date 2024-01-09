Хоче особисто виступити на форумі в Давосі: Зеленський може відвідати Швейцарію, — ЗМІ

За словами журналістів, візит Зеленського може тривати близько двох днів. Щоправда, остаточне рішення ще не ухвалено, адже все залежатиме від ситуації на фронті.

Президент України Володимир Зеленський може вирушити до Швейцарії, щоб виступити на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Про це пише видання Tages-Anzeiger.

Повідомляється, що глава держави спершу планує відвідати столицю Швейцарії — Берн. Візит Зеленського може тривати близько двох днів.

За словами журналістів, президент хоче особисто виступити на форумі в Давосі, який розпочнеться 15 січня, а закінчитися має 19 січня.

У матеріалі йдеться про те, що кілька неназваних осіб із федеральної адміністрації Швейцарії заявили, що запланований візит президента України, найімовірніше, залишиться непідтвердженим до останнього моменту. Так, усе залежатиме від ситуації на фронті. Передбачається, що остаточне рішення про візит Зеленського так і не ухвалили.

Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі

Всесвітній економічний форум — це неурядова організація у Швейцарії. На щорічні зустрічі в Давосі запрошуються провідні керівники бізнесу, політичні лідери, видатні мислителі та журналісти.

Нагадаємо, що в грудні ЗМІ повідомляли, що парламент Швейцарії дозволив уряду схвалювати експорт зброї в певних випадках. За словами журналістів, експортувала рекордну кількість різної військової техніки.

Також повідомлялося, що Швейцарія заморозила російські активи на 8,8 млрд доларів. За оцінками Швейцарської асоціації банкірів, заморожені 1 грудня активи росіян становлять лише частину загального багатства, яким володіють громадяни РФ у Швейцарії.